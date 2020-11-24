Карантин в Украине лучше усилить на Рождество, – советник Ермака

На рождественские праздники в Украине нужно ввести еще более жесткие карантинные ограничения для борьбы с пандемией коронавируса. Они, в частности, должны продолжаться не менее трех-четырех недель.

Об этом заявил экс-мнистр экономики Тимофей Милованов, недавно назначенный внештатным советником руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Мнением он поделился в эфире "Свободы слова" на ICTV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Прежде всего экономист отметил, что не верит в эффективность карантина выходного дня. Дополнительные ограничения, по его словам, следует вводить ради безопасности граждан и предотвращения еще большее распространения болезни, хотя в этом вопросе перед властью стоят определенные вызовы.

"Это не выбор между ограничениями и экономикой. Если отпустить все – для экономики тоже будет плохо, когда все будут болеть. Поэтому нужно сейчас вводить определенные ограничения. Лучше проблему решить сейчас, провести три-четыре недели ограничений во время Рождества, когда активность будет меньше" , – убежден Милованов.

Он подчеркнул, что перед усилением карантина украинцам следует предоставить финансовую поддержку.

"Нельзя так просто взять и закрыть экономику или определенные типы бизнесов. Нужно предоставить финансирование, поддержку и, желательно, до того, как начнутся эти рождественские каникулы", – добавил советник Ермака.

Он признал, что в Украине есть "супербольшая проблема с наличием денег", которая среди прочего влияет на решение об усилении карантина.

"И с МВФ сложная ситуация, и на рынке не так легко занять эти деньги, то есть перекредитоваться", – подытожил Милованов, выразив надежду на то, что украинское правительство решит ситуацию.

Напомним: бывший министр экономики Тимофей Милованов заявил, что уже некоторое время является внештатным советником главы ОПУ Андрея Ермака. По его словам, высшему руководству Украины он будет советовать, как решать вызовы перед государством, в частности, COVID-19, финансирование бюджета, отношения с международными финансовыми организациями.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат от фракции "Слуга народа", представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан сказал, что правительство введет полный локдаун в Украине, если другие меры не помогут остановить рост заболеваемости COVID-19.