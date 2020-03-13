Трёхнедельный карантин. Формально жесткий, а по факту - как пойдёт. У нас ведь пока ещё нет убедительного очага, как в той же итальянской Ломбардии. Чтобы зубодробительно доказать очевидное. Тем не менее, общегосударственный карантин уже хоть что-то. Хоть какое-то профессиональное шевеление нынешних госменеджеров. Вечно опаздывающих. Пусть поздно. Пусть в урезанном виде. Пусть без понимания причин/следствий и прочей логистики. Тем не менее, запреты на массовые мероприятия и развлечения, равно как и формирование в согражданах более ответственного отношения к новому вирусному штамму уже неплохо...

... Однако, есть несколько сложных вопросы, которые так и не получили надлежащих ответов. По все той же причине - некому профессионально отвечать... Базовые инфекционные больницы для карантина. Где, сколько коек, как быстро будут развёрнуты дополнительные места. С протоколами лечения и отработкой прямо сейчас принципов работы в чрезвычайной ситуации. Вопрос далеко не праздный. Ведь мы своими глазами/ушами видели потрясающую (по никчемности) реакцию профильных врачей из профильной инфекционной больницы в Виниках, которые хоровым образом пропели гимн, радуясь непоступлению к ним на карантин будущих "новосанжарцев"...

... Ещё вопросы. Есть ли договоренности о закупках действительно объемных партий тест-систем по Covid19, а также аппаратов для искусственной вентиляции легких? Ведь того количества, которое у нас есть сейчас (605 аппаратов ИВЛ в спец/больницах) явно недостаточно. Не сейчас, разумеется. А если начнётся движ... Важно также понять, кто и как быстро организует оперативный штаб и включит в работу любой "противоэпидемический протокол"? Или будет как с экс-министром Скалецкой, которая на полном серьезе заявляла о возможности лечения вирусной пневмонии (!) противобактериальными антибиотиками? Невероятная дремучесть...

... Ну и главный вопрос. Когда, наконец, мы начнём жестоко выбивать зубы циничным мерзавцам? Вот что собирается делать "государство Зеленского" с ушлым Радуцким? С этим крысиным парнишкой, который лизоблюдски терся возле Порошенко в 2014/2015 и который сейчас точно также лизоблюдски трется возле Зеленского строго в своих лысых корыстных интересах? И даже входит павлином в спецгруппу по продолжению крутых мед/реформ Супрун? Что делать теперь с 983,5 тонн медицинских масок, которые этот ушлейшмй бырыжонок быстро успел собрать с рынка и втюхать тому же Китаю? Ах да, правительство выделит теперь 100 млн грн для закупки их обратно). Втридорога. По спекулятивной цене. При том что нормальные страны давно запретили экспорт столь критически важной продукции...

... Так что там с зубами Радуцкого? Может, совещание проведём по маскам? Или традиционно помолчим в тряпочки и просто не заметим его жлобские глаза? Я понимаю, что зарабатывать на смертях - тоже национальный вид спорта у нас. И тем не менее)...

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