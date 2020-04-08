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8 апреля • обновлено в 14:38
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В Украине могут продлить карантин до начала мая – Шмыгаль

7.3т
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Карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса COVID-19, скорее всего, продлят после 24 апреля до начала мая.

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Об этом на заседании правительства в среду, 8 апреля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава Кабмина отметил, что в течение апреля карантинный режим не отменят и не смягчат.

"В течение апреля мы точно не отступим от того карантинного режима, который введен. Он будет действовать до установленного 24 апреля и, скорее всего, будет продлен до начала мая", – сказал Шмыгаль.

COVID-19 в Украине

COVID-19 в Украине

Он подчеркнул, что ослабить карантин можно только тогда, когда будет наблюдаться снижение заболеваемости.

"Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор о возможном ослаблении карантина. Это точно не будет сделано с 14 апреля", – сообщил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что в мае, если будет наблюдаться положительная динамика, власти намерены "запустить экономику" по определенному плану.

"Украина – одна из таких стран, где рекомендуют продлить карантин как можно дольше, сколько будет выдерживать экономика и морально-психологическое состояние людей, потому что это эффективное средство спасения жизней украинцев", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин до 24 апреля и ввели ЧС по всей стране.

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Автор
Тимур Григоренко
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Ytanievich Yutani
Ytanievich Yutani
устроили маленькую северную корею, скоты. какой вирус. вирус только в сми, где разгоняют истерику и пандемию страха.
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Ytanievich Yutani
Ytanievich Yutani
не выдерживает ни экономика, ни люди. не будьте ослами.
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Ytanievich Yutani
Ytanievich Yutani
пусть власть знает, что они мрази
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