В Украине могут продлить карантин до начала мая – Шмыгаль

Карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса COVID-19, скорее всего, продлят после 24 апреля до начала мая.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом на заседании правительства в среду, 8 апреля, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. Глава Кабмина отметил, что в течение апреля карантинный режим не отменят и не смягчат.

"В течение апреля мы точно не отступим от того карантинного режима, который введен. Он будет действовать до установленного 24 апреля и, скорее всего, будет продлен до начала мая", – сказал Шмыгаль.

COVID-19 в Украине

Он подчеркнул, что ослабить карантин можно только тогда, когда будет наблюдаться снижение заболеваемости.

"Если будет зафиксирована динамика снижения заболеваемости, то только в мае мы начнем вести разговор о возможном ослаблении карантина. Это точно не будет сделано с 14 апреля", – сообщил Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что в мае, если будет наблюдаться положительная динамика, власти намерены "запустить экономику" по определенному плану.

"Украина – одна из таких стран, где рекомендуют продлить карантин как можно дольше, сколько будет выдерживать экономика и морально-психологическое состояние людей, потому что это эффективное средство спасения жизней украинцев", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине продлили карантин до 24 апреля и ввели ЧС по всей стране.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал