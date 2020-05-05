Карантин для нардепов закончится раньше, чем для остальных украинцев

Карантин в Верховной Раде планируют закончить уже 18 мая.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил нардепам вернуться к работе в обычном режиме уже через две недели и внес в Раду соответствующий проект постановления.

На сайте украинского парламента указано, что 5 мая постановление было передано на рассмотрение руководства.

Отметим, 7 мая Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть законопроекты, связанные с борьбой против COVID-19.

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в связи с позицией ВОЗ продлили карантин до 22 мая, однако выход из него, как и планировалось, начнется с 11 мая. Кабмин решил снять ряд ограничений, но при условии соблюдения мер безопасности.