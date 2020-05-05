Главная Новости
6 мая • обновлено в 06:58
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

Карантин для нардепов закончится раньше, чем для остальных украинцев

2.8т
Читать материал на украинском

Карантин в Верховной Раде планируют закончить уже 18 мая.

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия предложил нардепам вернуться к работе в обычном режиме уже через две недели и внес в Раду соответствующий проект постановления.

На сайте украинского парламента указано, что 5 мая постановление было передано на рассмотрение руководства.

Карантин для нардепов закончится раньше, чем для остальных украинцев

Отметим, 7 мая Рада соберется на внеочередное заседание, чтобы рассмотреть законопроекты, связанные с борьбой против COVID-19.

Карантин для нардепов закончится раньше, чем для остальных украинцев

Как писал OBOZREVATEL, в Украине в связи с позицией ВОЗ продлили карантин до 22 мая, однако выход из него, как и планировалось, начнется с 11 мая. Кабмин решил снять ряд ограничений, но при условии соблюдения мер безопасности.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Карантин в Украине
Персона
Давид Арахамия
Место
Украина
Теги
Партия Слуга народа Верховная Рада Украины
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
20
9
Смешно
1
Интересно
3
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Политика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 12697.

    Вылечились: 1875. Умерли: 316.

  • В мире заболели уже более 3,7 миллиона человек, погибли – 256 тысяч.

  • В Израиле создали уникальный препарат от коронавируса, который является и вакциной, и лекарством.

  • Врачи рассказали о массе обращений больных коронавирусом, у которых единственный симптом - на ногах.

  • В США две компании начали испытание вакцины от COVID-19 на людях.

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги