Прессекретар российского президента Дмитрий Песков отметил, что сейчас нет условий для проведения очередного саммита в "нормандском формате". Песков сделал это заявление после телефонного разговора президентов России и Франции. По словам прессекретар Путина, президенты обсуждали "нормандский формат", но об определении даты саммита речи не было.

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Прикметно, що Володимир Путін демонстративно обговорює "нормандський формат" із західними лідерами. У дні річниці останнього, паризького саміту "нормандської четвірки" Путін спілкувався із німецькою канцлеркою Ангелою Меркель, тепер от поговорив із Емманюелем Макроном. Але серед співрозмовників Путіна немає українського президента Володимира Зеленського. Й це, звичайно ж, не випадково, пише Віталій портніков для "Радіо. Свобода".

Насамперед російський президент бажає продемонструвати українському колезі, що не збирається з ним бачитись й навіть контактувати, поки Київ не погодиться із кремлівським "порядком денним". А цей порядок денний для Донбасу є давно відомим і його чергового разу озвучив Путін на своїй підсумковій пресконференції. Це – прямі перемовини із маріонетковою владою так званих "народних республік". А для чого? Зовсім не для того, щоб наблизитися до закінчення війни та до відновлення територіальної цілісності України. А для того, щоб з учасників конфлікту, з агресорів перейти у "посередники". Й саме для того Путін спілкується про "нормандський формат" із Меркель та Макроном. "Ви – посередники і я – посередник". Ось як варто розшифрувати його сигнал.

Проблеми Путіна

Чи означає все це, що в разі, якщо Зеленський – чи будь-який інший український лідер – не піде на пряму чи приховану капітуляцію перед Путіним – саміт "нормандської четвірки" вже не відбудеться? Ні, не означає. Єдина проблема для проведення такого саміту – це небажання Путіна бути серед його учасників. Але таке бажання може виникнути, якщо російський президент вирішить використати саміт як можливість вирішення проблем, що не мають безпосереднього стосунку до Донбасу.

Перед переговорами у Парижі такі проблеми були. З українським президентом під час окремої зустрічі Путін, як відомо, обговорював енергетичні питання – після програшу "Газпрому" в Міжнародному арбітражі вирішення цього питання стало для російського президента нагальним завданням. Адже недарма експерти називають "Газпром" "гаманцем Путіна".

Своя гра у Путіна була і з Макроном. Зустріч президентів Росії і Франції в замку Безансон у серпні 2019 року напередодні саміту "Групи семи" у Біарриці створила враження, що французький президент зацікавлений у ролі посередника у стосунках між Росією і Заходом. Путіну на той момент було важливо підживлювати цю ілюзію – і "нормандський саміт" створював для цього певні можливості.

Чи можна виключати, що такі "додаткові теми" не будуть турбувати Путіна завтра? Навіть на тих самих напрямках? Енергетична дуель між "Газпромом" і "Нафтогазом" продовжується, а ситуація навколо "Північного потоку-2" надає їй особливого драматизму. А рішення Москви направити до Центральноафриканської Республіки – традиційної зони зацікавленості Парижу – додаткові військові сили – демонструє, що і з Макроном Путін своєї гри не закінчив. Ну і з Меркель він може бажати побачитись – хоча б після того, як саме у Німеччині довели ймовірність отруєння російськими спецслужбами опозиціонера Олексія Навального.

Так що "нормандський саміт" може відбутися і без будь-якої капітуляції з боку Києва. Просто у долі окупованої частини Донбасу він нічого не змінить на краще.