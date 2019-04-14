Капитальный ремонт страны: Гройсман отчитался о трех годах работы Кабмина

14 апреля исполняется три года со дня назначения правительства Украины. Премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook написал о направлениях и проблемах, которыми занимался Кабмин в течение этого периода.

"Тогда с трибуны Верховной Рады я пообещал: мы начнем капитальный ремонт страны. И мы взялись решать те проблемы, которые не решались годами - ремонтировать украинские дороги, перестраивать систему здравоохранения, менять пенсионную систему, обеспечивать новые возможности развития для детей, перестраивать методы работы и психологию чиновников, возрождать украинские города и села через механизмы децентрализации", — сообщил Гройсман.

Владимир Гройсман

Глава правительства поблагодарил людей, которые при встрече говорят добрые слова и сказал, что понимает тех, кто критикует, потому что люди хотели бы быстрого решения их проблем.

"Мне бы тоже очень хотелось, чтобы мы двигались быстрее, но, к сожалению, глубина проблем, сопротивление системы, ограниченность ресурсов нам этого не позволяют", — написал политик.

Владимир Гройсман отметил: "За эти три года мы сделали, возможно, больше, чем некоторые политики, которые у власти уже десятилетиями. Я пытался менять систему, которую считал неэффективной, но, слава Богу, за эти три года система не смогла изменить меня. Я уверен, что Украина может стать и станет сильной и успешной".

Как сообщал OBOZREVATEL премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде заявил, что Украина имеет альтернативный план действия на случай прекращения транзита газа из России в ЕС с 2020 года.

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