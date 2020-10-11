Капец с койками: "слуги", чем вы занимались эти 7 месяцев?
#япрезидент
В Пятницу утром прочитал обращение Кличко, что больницы Академии Медицинских Наук отказываются принимать пациентов с Covid.
Был в ах*е.
В смысле отказываются?!
Тут по стране надвигается коронавирусная жопа.
Тут заполняемость стационаров от 80 до 130%.
Тут скорые уже стоят в очередях, чтобы сдать пациентов.
А руководство Академии Медицинских Наук решило, что лечение украинцев от коронавируса их не касается?!
У них десятки оснащённых оборудованием институтов.
У них сотни отделений, стационаров, реанимаций;
У них тысячи больничных коек.
У них весь свой медицинский персонал.
Подумал.
Какой же я долбо*б.
7 месяцев.
7 долбанных месяцев было у меня подготовить финансирование, врачей, кислород и коечный фонд.
7 месяцев.
7 долбанных месяцев было у меня на переговоры, совещания и жёсткие меры.
НИ-ХУ-А
Я не сделал.
Тут же.
Вызвал к себе премьер-министра и президента Академии Медицинских Наук - дал им два часа расконсервировать 1000 новых коек и подключить врачей академических больниц в помощь Киеву.
Чтобы думали быстрее пригласил на встречу генерального прокурора.
Уже к вечеру Пятницы больницы Академии начали принимать первых ковидных пациентов.
Только что Вы прочитали реакцию нормального президента на просранные 7 месяцев и надвигающийся п*здец с койками.
В реальности.
Больницы Академии Медицинских Наук как не принимали пациентов с коронавирусом, так и не принимают.
Вы вообще можете себе это представить.
Чтобы в Октябре месяце мэр Киева открыто обращался через ФБ к премьер-министру умоляя хоть как-то повлиять на ведомственные и академические больницы, которые имея 11’000 коек не принимают Covid.
А в ответ - тишина....
Президент, премьер, МОЗ, слуги.
Чем же вы бл*ди занимались все эти долбанные 7 месяцев?!