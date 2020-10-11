#япрезидент

В Пятницу утром прочитал обращение Кличко, что больницы Академии Медицинских Наук отказываются принимать пациентов с Covid.

Был в ах*е.

В смысле отказываются?!

Тут по стране надвигается коронавирусная жопа.

Тут заполняемость стационаров от 80 до 130%.

Тут скорые уже стоят в очередях, чтобы сдать пациентов.

А руководство Академии Медицинских Наук решило, что лечение украинцев от коронавируса их не касается?!

У них десятки оснащённых оборудованием институтов.

У них сотни отделений, стационаров, реанимаций;

У них тысячи больничных коек.

У них весь свой медицинский персонал.

Подумал.

Какой же я долбо*б.

7 месяцев.

7 долбанных месяцев было у меня подготовить финансирование, врачей, кислород и коечный фонд.

7 месяцев.

7 долбанных месяцев было у меня на переговоры, совещания и жёсткие меры.

НИ-ХУ-А

Я не сделал.

Тут же.

Вызвал к себе премьер-министра и президента Академии Медицинских Наук - дал им два часа расконсервировать 1000 новых коек и подключить врачей академических больниц в помощь Киеву.

Чтобы думали быстрее пригласил на встречу генерального прокурора.

Уже к вечеру Пятницы больницы Академии начали принимать первых ковидных пациентов.

Только что Вы прочитали реакцию нормального президента на просранные 7 месяцев и надвигающийся п*здец с койками.

В реальности.

Больницы Академии Медицинских Наук как не принимали пациентов с коронавирусом, так и не принимают.

Вы вообще можете себе это представить.

Чтобы в Октябре месяце мэр Киева открыто обращался через ФБ к премьер-министру умоляя хоть как-то повлиять на ведомственные и академические больницы, которые имея 11’000 коек не принимают Covid.

А в ответ - тишина....

Президент, премьер, МОЗ, слуги.

Чем же вы бл*ди занимались все эти долбанные 7 месяцев?!

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