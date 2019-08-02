"Капец как действует!" "Зе-депутат" признался в Трускавце о пицце с марихуаной

Один из будущих народных депутатов от президентской партии Роман Грищук, который сейчас проходит обучение в Трускавце с остальными кандидатами, признался, что придерживается здорового образа жизни.

Шоумен и руководитель студии "Мамахохотала" рассказал УП о своем питании.

"Все было плохо с питанием", – сказал Роман о периоде выборов.

УП

УП

УП

Что касается плохих привычек, то алкоголь Грищук не употребляет и не курит. Заверил, что в последний раз пил на первом курсе университета (КПИ) и понял, что это не его тема.

Зато однажды в Камбодже Грищук пробовал пиццу с марихуаной.

"Оказалось, что она капец как действует. После этого я понял, что вообще не надо пробовать", – вспомнил "Зе-депутат".

Сейчас он готовится стать отцом сына: жена кандидата Аня Гресь на 6-м месяце беременности.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее "слуг народа" поймали за странным занятием в Трускавце.

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