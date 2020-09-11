Кандидаты в мэры Львова: кто может возглавить город. Биографии и рейтинги

Андрей Садовый, Руслан Кошулинский и Олег Синютка являются основными кандидатами на пост мэра Львова, согласно опросу социологической группы "Рейтинг", проведенному в июле 2020 года.

OBOZREVATEL рассказывает, кто они, какие шансы у каждого, а также с какими лозунгами идут на выборы.

Андрей Садовый

Украинский политик, общественный деятель, предприниматель, действующий мэр Львова. В августе 2020 года Андрей Садовый в видеообращении на Facebook заявил, что в четвертый раз будет выдвигаться в мэры города.

Политик отметил, что необходимо завершить строительство мусороперерабатывающего завода, ремонт ряда улиц, больницы скорой помощи во Львове и т.д. "Бросить это все на произвол судьбы? Как-то это несерьезно. Поэтому – иду", – сказал Садовый.

Рейтинг действующего мэра – самый высокий среди других претендентов на пост городского головы. Так, по результатам социологического опроса, который в июле обнародовала соцгруппа "Рейтинг"*, Садового готовы поддержать 38,1% из тех, кто определился и пошел бы на выборы.

При этом эксперты отмечают, что не стоит забывать о втором туре: вполне возможно, что в лидеры прорвется претендент, который в первом туре занял второе место.

Андрей Садовый в четвертый раз выдвигается в мэры Львова Фото: Facebook Андрея Садового

Руслан Кошулинский

Украинский политик, народный депутат Украины VII созыва, заместитель главы Верховной Рады VII созыва, единый кандидат от объединенных националистических сил в президенты Украины на выборах 2019 года, один из лидеров партии ВО "Свобода".

В мэры Львова Руслан Кошулинский баллотируется во второй раз. Так, в 2015 году он участвовал в выборах от ВО "Свобода", проиграв Садовому. Рейтинг Кошулинского – 17,9%*. Его козырями эксперты называют медийную известность и имидж общенационального лидера благодаря работе вице-спикером парламента.

Руслан Кошулинский имеет неплохие шансы – он запомнился работой вице-спикером Верховной Рады Фото: Facebook Руслана Кошулинского

Олег Синютка

Украинский политик, историк, кандидат экономических наук, глава Львовской облгосадминистрации (2014-2019), народный депутат Украины IX созыва от партии "Европейская Солидарность", член президиума и политсовета партии.

Синютка говорит, что хочет превратить Львов в мощный европейский центр науки, образования, технологий, туризма и мировой центр украинства. Он также считает, что Львов должен стать партнером Праги, Бухареста, Вены, Варшавы и "всех столиц, где люди уважают друг друга" и гордятся тем, где живут.

Согласно опросу группы "Рейтинг", у Синютки – 13,8% голосов избирателей Львова*. При этом, по мнению политологов, его преимуществом в борьбе с Кошулинским за выход во второй тур может быть то, что он является представителем популярной во Львове политической силы – "ЕС" Петра Порошенко.

Олег Синютка идет на выборы мэра Львова от партии "Европейская Солидарность" Фото: Facebook Олега Синютки

Другие кандидаты

Четвертое место в электоральном рейтинге занимает депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич (10,7%*), который идет на выборы с новой партией "Варта". Следующий – глава совета партии "Гражданская позиция" Владимир Горняк (5,4%*), который на прошлых выборах занял третье место. Народный депутат Ярослав Рущишин от партии "Голос" имеет поддержку у 3,4%* опрошенных львовян.

Еще один кандидат – Игорь Васюник (3,4%*), депутат Верховной Рады двух созывов (от "Батькивщины" и "Народного фронта"). Васюник не раз баллотировался в мэры Львова, но ни разу не проходил.

Что касается президентской партии, от "Слуги народа" на выборы мэра Львова идет Тарас Клефа – депутат Львовского горсовета 7-го созыва, полковник Вооруженных сил Украины, врач-уролог, кандидат медицинских наук. Об этом сообщили на съезде партии в конце августа 2020 года.

Тарас Клефа – кандидат в мэры Львова от президентской партии "Слуга народа" Фото: Facebook Тараса Клефы

* – результаты опросов, которые в июле 2020 года обнародовала социологическая группа "Рейтинг".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, какие шансы выиграть местные выборы имеют кандидаты в мэры Киева: список и биографии.