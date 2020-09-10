Кандидаты в мэры Киева: кто может возглавить столицу. Список и биографии

О желании стать мэром Киева в результате местных выборов, которые пройдут в Украине 25 октября 2020 года, заявили многие кандидаты.

Среди них – действующий мэр столицы Виталий Кличко, шоумен Сергей Притула, кандидат от партии власти "Слуга народа" Ирина Верещук, бизнесмен Андрей Пальчевский и другие. О том, какие шансы они имеют на победу и с чем идут на выборы, рассказывает OBOZREVATEL.

Возможные кандидаты на пост мэра Киева:

Виталий Кличко. Действующий мэр, известный спортсмен.

Сергей Притула. Шоумен, телеведущий, волонтер.

Ирина Верещук. Народный депутат, кандидат от правящей партии "Слуга народа"

Андрей Пальчевский. Украинский бизнесмен, политолог и журналист.

Виктор Ляшко. Главный санитарный врач Украины.

Алексей Гончаренко. Депутат от партии "Европейская солидарность".

Андрей Ильенко. Народный депутат VII та VIII созывов.

Дмитрий Гордон. Журналист, основатель издания "Бульвар".

Александр Попов. Бывший глава КГГА времен президентства Виктора Януковича.

Борислав Береза. Народный депутат VIII созыва.

Александр Омельченко. Мэр Киева (1999-2006).

Алексей Кучеренко. Народный депутат от партии "Батьківщина".

Виталий Кличко

Действующий мэр Киева Виталий Кличко – всемирно известный спортсмен, общественный деятель, меценат, ученый-педагог, лидер партии УДАР. Возглавляет столицу с 5 июня 2014 года.

Согласно результатам опроса центра политических исследований "Имидж-контроль", проведенного 6-8 сентября 2020 года, Кличко имеет 37,6% поддержки киевлян.

По мнению политологов, Виталий Кличко имеет большие шансы выиграть выборы, однако ситуация может измениться из-за множества коррупционных скандалов, связанных с его именем.

Виталий Кличко имеет большие шансы выиграть выборы Фото: Facebook Виталия Кличко

Сергей Притула

Украинский шоумен, телеведущий и волонтер Сергей Притула баллотируется на пост мэра Киева от партии "Голос". От нее Притула баллотировался и на выборы в Верховную Раду в 2019 году.

По результатам опроса центра политических исследований "Имидж-контроль", за Сергея Притулу готовы отдать голоса 5,3% избирателей столицы*.

Сергей Притула идет в мэры Киева от партии "Голос" Facebook Сергея Притулы

Ирина Верещук

Народный депутат, кандидат от правящей партии "Слуга народа" Ирина Верещук в 2010-2015 годах была мэром города Рава-Русская Львовской области.

В июле 2020 года при выборе кандидатов на пост мэра Киева от партии "Слуга народа" Верещук победила с большим отрывом от ресторатора Николая Тищенко и журналиста Александра Дубинского.

По результатам опроса "Имидж-контроль", который проходил 6-8 сентября, за Ирину Верещук готовы отдать голоса 13,3% избирателей в Киеве. При этом эксперты не исключают, что кандидат от "Слуги народа" может пройти во второй тур.

Эксперты не исключают, что кандидат от "Слуги народа" может пройти во второй тур Фото: Facebook Ирины Верещук

Андрей Пальчевский

Украинский бизнесмен, политолог, журналист, основатель и директор клиники и фонда Eurolab еще в 2019 году начал активную кампанию. Его рейтинг* – 6,4% и он также может побороться за выход во второй тур.

Андрей Пальчевский может побороться за выход во второй тур Фото: Facebook / "Перемога Пальчевського"

Алексей Кучеренко

Народный депутат от "Батькивщины" в прошлом – министр по вопросам ЖКХ в правительстве Юлии Тимошенко; глава Запорожской облгосадминистрации (2000-2001). Его рейтинг* на местных выборах 2020 года в Киеве – 6,1%.

Алексей Кучеренко был министром по вопросам ЖКХ в правительстве Юлии Тимошенко Фото: Facebook Алексея Кучеренко

Виктор Ляшко

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, по данным СМИ, должен был идти в мэры Киева от "Слуги народа". Однако на данный момент чиновник не подтверждает своих планов баллотироваться. По его словам, человек должен быть максимально эффективным там, где он сейчас, и на той должности, на которой приносит максимальную пользу.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не подтверждает своих планов баллотироваться Фото: Facebook Виктора Ляшко

Дмитрий Гордон

Журналист, основатель издания "Бульвар". Пока слышны лишь разговоры о его кандидатуре. По мнению директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, Гордон может пойти на выборы от партии Смешко "Сила и честь".

Как считает эксперт, противоречивая активность Гордона призвана активизировать базовый электорат "ОПЗЖ" и пророссийский электорат в Киеве, чтобы, как минимум, обыграть Пальчевского. Рейтинг Гордона – 3,9%*.

Гордон может пойти на выборы от партии Смешко "Сила и честь" Фото: Facebook Дмитрия Гордона

Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко – экс-депутат Партии регионов, бывший глава Одесского областного совета (14 августа-21 ноября 2014). На выборы мэра Киева 2020 года идет от партии "Европейская солидарность". По мнению многих политологов, шансы пройти во второй тур выборов у Гончаренка минимальны, так как "ЕС" ассоциируют прежде всего с действующим городским головой Кличко.

Алексей Гончаренко – экс-депутат Партии регионов Фото: 5 канал

Борислав Береза

Внефракционный народный депутат VIII созыва, общественный деятель, экс-представитель "Правого сектора". В 2015 году Береза уже участвовал в местных выборах и вышел во второй тур с Кличко. В 2020 году он снова идет на выборы мэра Киева, а его "Экопартия" – в Киевсовет.

Береза уже участвовал в местных выборах в Киеве Фото: Facebook / Борислав Береза

Андрей Ильенко

Заместитель главы партии "Свобода", дважды народный депутат (избирался в Верховную Раду в 2012 и 2014 году) ранее заявил, что идет в мэры Киева, чтобы ломать "схемы и договорняки". Рейтинг Ильенко – 4,5%*.

Андрей Ильенко идет в мэры Киева, чтобы ломать "схемы и договорняки" Фото: Wikipedia

Александр Попов

Бывший глава Киевской горадминистрации (КГГА) времен президента Виктора Януковича в 2020 году идет на выборы мэра Киева от "Оппозиционной платформы – За життя".

Эксперты не дают больших шансов Попову. Так, отчасти это связано с его скандальным политическим прошлым.

Александр Попов – кандидат на выборы мэра Киева в 2020 году от "Оппозиционной платформы – За життя" Фото: Wikipedia

Александр Омельченко

Бывший мэр Киева (1999-2006) ранее также заявил о намерении идти в мэры столицы вновь. Его цель – провести своих единомышленников в состав Киевсовета.

Омельченко хочет провести своих единомышленников в состав Киевсовета Фото: ГолосUA

* – результаты опроса центра политических исследований "Имидж-контроль". Опросы проводили 6-8 сентября 2020 года во всех десяти административно-территориальных районах Киева. В нем приняли участие 2035 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

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