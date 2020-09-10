Кандидаты в мэры Киева: кто может возглавить столицу. Список и биографии

Анна Паскевич Политика 08:28, 10.09.2020 Обновлено: 14:14, 10.09.2020

О желании стать мэром Киева в результате местных выборов, которые пройдут в Украине 25 октября 2020 года, заявили многие кандидаты.

Среди них – действующий мэр столицы Виталий Кличко, шоумен Сергей Притула, кандидат от партии власти "Слуга народа" Ирина Верещук, бизнесмен Андрей Пальчевский и другие. О том, какие шансы они имеют на победу и с чем идут на выборы, рассказывает OBOZREVATEL.

Возможные кандидаты на пост мэра Киева:

  • Виталий Кличко. Действующий мэр, известный спортсмен.

  • Сергей Притула. Шоумен, телеведущий, волонтер.

  • Ирина Верещук. Народный депутат, кандидат от правящей партии "Слуга народа"

  • Андрей Пальчевский. Украинский бизнесмен, политолог и журналист.

  • Виктор Ляшко. Главный санитарный врач Украины.

  • Алексей Гончаренко. Депутат от партии "Европейская солидарность".

  • Андрей Ильенко. Народный депутат VII та VIII созывов.

  • Дмитрий Гордон. Журналист, основатель издания "Бульвар".

  • Александр Попов. Бывший глава КГГА времен президентства Виктора Януковича.

  • Борислав Береза. Народный депутат VIII созыва.

  • Александр Омельченко. Мэр Киева (1999-2006).

  • Алексей Кучеренко. Народный депутат от партии "Батьківщина".

Виталий Кличко

Действующий мэр Киева Виталий Кличко – всемирно известный спортсмен, общественный деятель, меценат, ученый-педагог, лидер партии УДАР. Возглавляет столицу с 5 июня 2014 года.

Согласно результатам опроса центра политических исследований "Имидж-контроль", проведенного 6-8 сентября 2020 года, Кличко имеет 37,6% поддержки киевлян.

По мнению политологов, Виталий Кличко имеет большие шансы выиграть выборы, однако ситуация может измениться из-за множества коррупционных скандалов, связанных с его именем.

Виталий Кличко имеет большие шансы выиграть выборы
Фото: Facebook Виталия Кличко

Сергей Притула

Украинский шоумен, телеведущий и волонтер Сергей Притула баллотируется на пост мэра Киева от партии "Голос". От нее Притула баллотировался и на выборы в Верховную Раду в 2019 году.

По результатам опроса центра политических исследований "Имидж-контроль", за Сергея Притулу готовы отдать голоса 5,3% избирателей столицы*.

Сергей Притула идет в мэры Киева от партии "Голос"
Facebook Сергея Притулы

Ирина Верещук

Народный депутат, кандидат от правящей партии "Слуга народа" Ирина Верещук в 2010-2015 годах была мэром города Рава-Русская Львовской области.

В июле 2020 года при выборе кандидатов на пост мэра Киева от партии "Слуга народа" Верещук победила с большим отрывом от ресторатора Николая Тищенко и журналиста Александра Дубинского.

По результатам опроса "Имидж-контроль", который проходил 6-8 сентября, за Ирину Верещук готовы отдать голоса 13,3% избирателей в Киеве. При этом эксперты не исключают, что кандидат от "Слуги народа" может пройти во второй тур.

Эксперты не исключают, что кандидат от "Слуги народа" может пройти во второй тур
Фото: Facebook Ирины Верещук

Андрей Пальчевский

Украинский бизнесмен, политолог, журналист, основатель и директор клиники и фонда Eurolab еще в 2019 году начал активную кампанию. Его рейтинг* – 6,4% и он также может побороться за выход во второй тур.

Андрей Пальчевский может побороться за выход во второй тур
Фото: Facebook / "Перемога Пальчевського"

Алексей Кучеренко

Народный депутат от "Батькивщины" в прошлом – министр по вопросам ЖКХ в правительстве Юлии Тимошенко; глава Запорожской облгосадминистрации (2000-2001). Его рейтинг* на местных выборах 2020 года в Киеве – 6,1%.

Алексей Кучеренко был министром по вопросам ЖКХ в правительстве Юлии Тимошенко
Фото: Facebook Алексея Кучеренко

Виктор Ляшко

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, по данным СМИ, должен был идти в мэры Киева от "Слуги народа". Однако на данный момент чиновник не подтверждает своих планов баллотироваться. По его словам, человек должен быть максимально эффективным там, где он сейчас, и на той должности, на которой приносит максимальную пользу.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко не подтверждает своих планов баллотироваться
Фото: Facebook Виктора Ляшко

Дмитрий Гордон

Журналист, основатель издания "Бульвар". Пока слышны лишь разговоры о его кандидатуре. По мнению директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, Гордон может пойти на выборы от партии Смешко "Сила и честь".

Как считает эксперт, противоречивая активность Гордона призвана активизировать базовый электорат "ОПЗЖ" и пророссийский электорат в Киеве, чтобы, как минимум, обыграть Пальчевского. Рейтинг Гордона – 3,9%*.

Гордон может пойти на выборы от партии Смешко "Сила и честь"
Фото: Facebook Дмитрия Гордона

Алексей Гончаренко

Алексей Гончаренко – экс-депутат Партии регионов, бывший глава Одесского областного совета (14 августа-21 ноября 2014). На выборы мэра Киева 2020 года идет от партии "Европейская солидарность". По мнению многих политологов, шансы пройти во второй тур выборов у Гончаренка минимальны, так как "ЕС" ассоциируют прежде всего с действующим городским головой Кличко.

Алексей Гончаренко – экс-депутат Партии регионов
Фото: 5 канал

Борислав Береза

Внефракционный народный депутат VIII созыва, общественный деятель, экс-представитель "Правого сектора". В 2015 году Береза уже участвовал в местных выборах и вышел во второй тур с Кличко. В 2020 году он снова идет на выборы мэра Киева, а его "Экопартия" – в Киевсовет.

Береза уже участвовал в местных выборах в Киеве
Фото: Facebook / Борислав Береза

Андрей Ильенко

Заместитель главы партии "Свобода", дважды народный депутат (избирался в Верховную Раду в 2012 и 2014 году) ранее заявил, что идет в мэры Киева, чтобы ломать "схемы и договорняки". Рейтинг Ильенко – 4,5%*.

Андрей Ильенко идет в мэры Киева, чтобы ломать "схемы и договорняки"
Фото: Wikipedia

Александр Попов

Бывший глава Киевской горадминистрации (КГГА) времен президента Виктора Януковича в 2020 году идет на выборы мэра Киева от "Оппозиционной платформы – За життя".

Эксперты не дают больших шансов Попову. Так, отчасти это связано с его скандальным политическим прошлым.

Александр Попов – кандидат на выборы мэра Киева в 2020 году от "Оппозиционной платформы – За життя"
Фото: Wikipedia

Александр Омельченко

Бывший мэр Киева (1999-2006) ранее также заявил о намерении идти в мэры столицы вновь. Его цель – провести своих единомышленников в состав Киевсовета.

Омельченко хочет провести своих единомышленников в состав Киевсовета
Фото: ГолосUA

* – результаты опроса центра политических исследований "Имидж-контроль". Опросы проводили 6-8 сентября 2020 года во всех десяти административно-территориальных районах Киева. В нем приняли участие 2035 респондентов, статистическая погрешность не превышает 2,2%.

Ранее OBOZREVATEL публиковал календарь местных выборов-2020 в Украине: даты и правила.

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