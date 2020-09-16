Кандидаты в мэры Харькова: кто может возглавить город. Список и биографии

Геннадий Кернес, который ранее объявил о намерении идти в мэры Харькова на третий срок, по данным СМИ, с COVID-19 находится в тяжелом состоянии в больнице. При этом данную информацию опровергают в горсовете, утверждая, что политик проходит стандартный курс лечения.

Таким образом, участие действующего мэра в местных выборах 2020 года в Харькове оказалось под вопросом. Среди его конкурентов на местных выборах 2020 года – Александр Фельдман, Алексей Кучер, Игорь Черняк, Александра Нарыжная, Олег Абрамичев, Никита Соловьев и другие. OBOZREVATEL предлагает узнать подробнее о том, кем являются главные претенденты на кресло городского головы.

Геннадий Кернес

Баллотируется в третий раз на пост городского головы Харькова. В 2010 году выдвигался от "Партии регионов" и с минимальным отрывом (30,09% против 29,46%) победил Арсена Авакова, который шел от "Батькивщины". В 2015 году Кернес баллотировался от партии "Возрождение" и победил во втором туре с 65,8% голосов. В нынешней избирательной кампании действующий мэр выдвигается от новой партии "Блок Кернеса "Успешный Харьков".

До политической деятельности Кернес был предпринимателем. В 1998 году был избран депутатом Харьковского горсовета, с 2006 – секретарь горсовета, с 2010 – и.о. мэра (после назначения Михаила Добкина главой Харьковской обладминистрации).

В сентябре 2020 года СМИ сообщили, что Кернес находится в коме после того, как был госпитализирован с коронавирусом. В горсовете информацию о больничном подтвердили, однако в то же время опровергли, что мэр якобы в тяжелом состоянии и в коме. Сам мэр Харькова в своем Facebook сообщил, что надеется на скорое выздоровление, а его планы относительно участия в выборах остаются в силе. "Сердечное спасибо всем, кто позвонил, написал, передал пожелания здоровья! И спасибо, что не верите слухам. В Харькове у меня есть вся нужная помощь, рядом семья, команда, я уверен, что скоро пойду на поправку", – отметил он.

Как известно, в апреле 2014 года на Кернеса было совершено покушение. По заявлению его самого, причиной инцидента могла стать его политическая позиция, а причастными к покушению Кернес называл Арсена Авакова и Игоря Балуту. После реабилитации в клинике Израиля политик продолжил работу на посту городского головы Харькова. Из-за полученных травм передвигается в инвалидной коляске.

Александр Фельдман

Кандидат на должность городского главы Харькова от "Оппозиционной платформы – За життя". Украинский политик, общественный деятель, бизнесмен, народный депутат Украины IV, V, VI, VII, VIII и IX созывов. С 2005 по 2011 года – член партии Юлии Тимошенко ВО "Батькивщина", возглавлял партийную организацию в Харькове.

В 2011 году перешел в "Партию Регионов". На парламентских выборах 2019 года прошел по мажоритарному округу №174 от "Оппозиционной платформы – За життя", назначен секретарем Комитета по вопросам экологической политики.

До прихода в политику Фельдман занимался бизнесом, возглавлял концерн "АВЕК и Ко", создал благотворительный "Фонд Александра Фельдмана". Владелец рынка "Барабашово", президент "Украинского еврейского комитета", член правления международной организации "Религии за мир", президент Всемирного открытого фонда реабилитации и реинтродукции животных.

Алексей Кучер

Выдвигается от партии "Слуга народа". С 5 ноября 2019 года – глава Харьковской обладминистрации, ранее – депутат Верховной Рады IX созыва (прошел по мажоритарному округу № 179, Харьковская область).

В парламенте был назначен председателем подкомитета по вопросам организации и деятельности адвокатуры, органов оказании правовой помощи, возглавлял межфракционное объединение "Слобожанщина".

До начала политической деятельности Кучер занимался адвокатской деятельностью, работал в суде и прокуратуре, преподавал в Высшей школе адвокатуры.

Игорь Черняк

Баллотируется на пост городского головы Харькова от партии экс-главы Харьковской обладминистрации Юлии Светличной "Блок Юлии Светличной "Разом". Депутат харьковского горсовета с 2015 года, один из инициаторов создания "Харьковского антикоррупционного центра", участник волонтерской группы "Сила помощи".

В 2009 году закончил юридическую академию в Харькове по специальности "Правоведение". Работал юрисконсультом и занимался индивидуальной адвокатской деятельностью.

Александра Нарыжная

Участвует в выборах мэра Харькова от партии "Голос". Общественный деятель, архитектор-урбанист, проректор "Харьковской школы архитектуры", глава организации "Городские реформы", объединяющей архитекторов и активистов Харькова. Работает над реализацией проекта интегрированного развития Киевского района.

Олег Абрамичев

Кандидат от "Европейской солидарности", лидер партийной организации в Харькове. На местных выборах 2015 года баллотировался в горсовет Харькова с "Волонтерской партией Украины", но не набрал достаточного числа голосов.

Занимается волонтерской деятельностью (известен под позывным "Пиротехник"), один из основателей "Благотворительного фонда Сергея Жадана". С 2014 года оказывает помощь военным и гражданским на Донбассе, организовывает концерты и творческие выступления на фронте.

Никита Соловьев

На выборы мэра Харькова выдвигается от "Демократической Сокиры". Возглавляет городскую организацию партии с 2019 года. Баллотировался на выборах в Верховную Раду 2019 года по мажоритарному округу №169 Харькова, однако не набрал необходимого количества голосов (тогда победил "слуга народа" Александр Куницкий).

Юрист, предприниматель, активист, участник акций против застроек, организатор митинга в Харькове в поддержку украинских военных "Нет капитуляции". Имеет два высших образования: физик-исследователь (Харьковский национальный университет) и юрист (Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого), участвовал в разработке ряда законопроектов. В 2019 году баллотировался в народные депутаты по 169-му избирательному округу Харькова.

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