Кандидаты в горсовет Одессы подкупают избирателей гречкой – СМИ
В Одессе избирателям раздают гречку якобы от имени кандидатов в депутаты городского совета от партии "Доверяй делам" мэра города Геннадия Труханова.
Как сообщили "Украинской Службе Информации" местные жители, продуктовый набор из пакета гречки, упаковок муки и сахара, бутылки подсолнечного масла и вафель разносили по квартирам на улице Инглези (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
При этом "подарок" получили только в тех квартирах, где живут пожилые люди.
К продуктам прилагался буклет с призывом голосовать за Дмитрия Вишнякова и Владимира Киреева – действующих депутатов горсовета и кандидатов от партии "Доверяй делам".
"Если бы это была системная помощь пенсионерам, никто бы слова не сказал. А так, только перед выборами, – это самый настоящий подкуп избирателей", – заявили жители.
Как писал OBOZREVATEL:
в городе Кременная Луганской области правоохранители разоблачили в подкупе избирателей и задержали кандидата в мэры. Им якобы оказался сепаратист Владимир Струк, который в 2014 году поддерживал боевиков "ЛНР".
Кандидат в депутаты Киевского городского совета и его помощник организовали "сетку" подкупа избирателей, предлагая 1000 гривен за голос.
О том, какими нечестными методами борьбы пользовались некоторые кандидаты и партии, чтобы увеличить свой рейтинг, читайте в материале OBOZREVATEL.