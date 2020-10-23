Кандидаты в горсовет Одессы подкупают избирателей гречкой – СМИ

В Одессе избирателям раздают гречку якобы от имени кандидатов в депутаты городского совета от партии "Доверяй делам" мэра города Геннадия Труханова.

Как сообщили "Украинской Службе Информации" местные жители, продуктовый набор из пакета гречки, упаковок муки и сахара, бутылки подсолнечного масла и вафель разносили по квартирам на улице Инглези (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

При этом "подарок" получили только в тех квартирах, где живут пожилые люди.

К продуктам прилагался буклет с призывом голосовать за Дмитрия Вишнякова и Владимира Киреева – действующих депутатов горсовета и кандидатов от партии "Доверяй делам".

"Если бы это была системная помощь пенсионерам, никто бы слова не сказал. А так, только перед выборами, – это самый настоящий подкуп избирателей", – заявили жители.

Как писал OBOZREVATEL: