Кандидаты от СН в Днепре – никакой идеологии, только борьба за власть
Раз пошла такая пьянка, то выскажусь по спискам ещё раз и обещаю следующие 30 дней не отсвечивать.
Буду постить тут про собачку Абу, новые остановки общественного транспорта и ремонты дворов.
...
Обнародованный, наконец, список кандидатов от "Слуги народа" в Днепре поражает своим цинизмом и, одновременно, безумием происходящего.
Вдумайтесь только в один факт.
Рядом, плечом к плечу, идут Юрий Скребец – легендарный доктор, доброволец, орденоносец и ... Даниил Миро - дзюдоист, отмороженный "русскомирец", бывший руководитель областной ячейки партии "Наши".
Условно бывший "человек Яроша" и бывший "человек Мураева" идут на выборы одной командой!
Абсурд. Фантасмагория. Страшный сон.
Не партия, а "смесь бульдога с носорогом".
Никакой идеологии, никаких программ.
Только борьба за власть и ресурсы.
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Юра, друг дорогой, тот человек, которого я безмерно уважал раньше, как тебе сча?
Комфортно? Совесть не мучает?
"Гондурас" больше не беспокоит" ? (с)
...
Всё.
Молчу, молчу.
Иногда лучше помолчать, чем терять веру в людей...