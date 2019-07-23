''Берет Донбасс'': в каких округах победила партия кума Путина

Партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" победила в 7 мажоритарных округах, преимущественно на Донбассе.

Как указано на сайте Центральной избирательной комиссии, политсиле удалось взять несколько мандатов в отдельных районах Луганской и Донецкой областей. Так, в 59-м округе (Марьинка) победил Владимир Мороз.

Ему 51 год и он является главой Марьинской районной государственной администрации. Владимир Мороз, по предварительным данным, набрал более 16 тысячи голосов и на 9% обошел ближайшего конкурента — самовыдвиженца Сергея Сажко.

Владимир Мороз

На 49 округе (Дружковка) побеждает представитель партии Валерий Гнатенко. Ему 52 года и он является городским головой города. С отрывом в 2 тысячи голосов он обошел кандидата от "Оппозиционного блока" Бориса Колесникова. К слову, Гнатенко СБУ подозревается в организации сепаратистского референдума 11 мая 2014 года.

Валерий Гнатенко

На 47-м округе (Славянск) побеждает действующий народный депутат Юрий Солод. Он набирает 26,7 тысяч голосов. Ему 47 лет, он является мужем народного депутата Натальи Королевской. Его главный преследователь — кандидат от "Слуги народа" Василий Патлачук получил лишь 9,7 тысяч голосов.

Юрий Солод

46-й округ берет предприниматель Федор Христенко. Ему 35 лет, он является членом партии и частным предпринимателем. Ближайшего конкурента от партии "Слуга народа" Родиона Вощанова он опередил более чем на 8 тысяч голосов.

Федор Христенко

На 52-м округе побеждает Олег Погодин с отрывом всего в 600 голосов. К сравнению, из-за военных действий на Донбассе, а также физического расположения округа для победы Погодину понадобилось чуть более 4-х тысяч голосов. Ему 46 лет, он является частным предпринимателем.

Олег Погодин

Отдельные округа получает партия и в Луганской области. На 113-м округе (Сватово) побеждает Александр Лукашев. Ему 43 года, он является руководителем юридического отдела благотворительной организации "Сергея Шахова". Своего конкурента от партии "Слуга народа" Виту Слипець обошел на 6 тысяч голосов.

Александр Лукашев

Удалось партии взять и один из округов в Запорожской области, 78-й. Там победил Александр Пономарев с отрывом в 2,5 тысяч голосов от ближайшего конкурента от партии "Слуга народа" Виталия Боговина. Он является действующим народным депутатом, ему 57 лет.

По предварительным результатам, с учетом кандидатов по списку, партия "Оппозиционная платформа — За жизнь" может получить 44 мандата.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным обработки 94,20% протоколов, больше всего голосов получает партия "Слуга народа" — 43,14%. На втором месте расположилась "Оппозиционная платформа — За жизнь" с 13,06%. Третью позицию, вопреки прогнозам и данным экзит-полов, внезапно заняла ВО "Батьківщина", набрав 8,18% голосов избирателей. Партия "Европейская Солидарность" получает 8,12% голосов, партия "Голос" — 5,84%.

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