Кандидаты на местных выборах будут манипулировать на эко-темах для "пропуска к власти", – эксперт.

Для того, чтобы получить своеобразный пропуск к власти кандидаты из экологически загрязненных регионов используют тему защиты окружающей среды. Особенно острой эта проблема становится перед местными выборами в Украине.

Такое мнение высказал политолог Дмитрий Купира, передает "24 канал". По его словам, на самом деле чистота воздуха и здоровье людей им абсолютно безразличны.

Политолог предположил, что определенные политические силы точно будут обещать решить экологические проблемы.

"Особенно там, где эти проблемы стоят остро. Часто голосуют за мэра или депутатов, которые постоянно меняют партию ради получения мандата или доступа к местному бюджету", – отметил он.

Эксперт уверен, что эко-проблемами политики будут манипулировать и на ближайших местных выборах. Поэтому советует не доверять политикам, которые к голосованиям пытаются заработать политические дивиденды, а после выборов сразу забывают о своих обещаниях.

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