Пока еще не ясно, когда и как состоятся праймериз в "Слуге народа" (СН) по выдвижению кандидата на мэра Киева. Но среди всех потенциальных кандидатов от СН наиболее заметными и активными являются Александр Ткаченко и Николай Тищенко.

В этой паре преимущество на данный момент имеет скорее А.Ткаченко. Прежде всего потому, что за последнее время вокруг фигуры Н. Тищенко возникли чересчур громкие скандалы. А это может стать сильным аргументом против выдвижения кандидатуры Н.Тищенко и для многих членов фракции СН, и для Президента Зеленского.

В этой связи отмечу, что Владимир Зеленский очень не любит скандалы и конфликты в своей команде. С А.Ткаченко каких-либо заметных конфликтов и скандалов не было. Также отмечу, что, по разным данным, Александра Ткаченко и Владимира Зеленского связывают хорошие личные отношения еще со времен совместной работы на телеканале "1+1". Мнение Президента Зеленского, возможно, будет решающим фактором при выдвижении кандидатуры от СН на выборах мэра Киева.

Рейтинг А.Ткаченко в гонке претендентов на должность мэра Киева – 8,8% (по данным опроса киевлян, проведенного соцгруппой "Рейтинг" в начале апреля 2020 г.). Как для стартовой позиции это достаточно (учитывая, что активной рекламной кампании А.Ткаченко еще не проводил), но пока недостаточно для активного противостояния с В.Кличко. В качестве оппонента нынешнему мэру Киева А.Ткаченко заявил себя еще в прошлом году, добиваясь отстранения В.Кличко с должности главы Киевской городской госадминистрации. Однако, если Александр Ткаченко хочет проявить себя в качестве полноценного кандидата на должность мэра Киева, он должен представить свою содержательную позицию по решению базовых киевских проблем – пробки на грани транспортного коллапса, все более обостряющиеся экологические проблемы и др.

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