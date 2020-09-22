Кандидатов в мэры высмеяли за подкуп избирателей яйцами, секонд-хендом и воздушным шаром. Фото

Кандидатов в мэры и депутаты городских советов в Украине высмеяли за способы подкупа избирателей перед местными выборами-2020.

Агитацию, которая имела признаки непрямого подкупа, зафиксировала общественная организация "Опора", передает "Радио Свобода" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В список креативных разновидностей предвыборной агитации вошли яйца, ракетки и столы для настольного тенниса, полет на воздушном шаре, велосипеды, подписанные лавки и вещи из секонд-хенда.

Раздачей наборов яиц с надписью "Герман с яйцами" отличился потенциальный кандидат в мэры города Ровно Виталий Герман. Продукты раздавали на одной из остановок. Сам Герман сначала сказал, что не знает, его ли это агитация, но "идея прикольная". Позже свою причастность к яйцам он опроверг.

Герман раздавал яйца. Радио Свобода

Столы для настольного тенниса раздавали в столице от потенциального кандидата в депутаты Киевского городского совета Александра Пабата. К ним также бесплатно шли брендированные ракетки. Но только при условии заполнения специальной анкеты с персональными данными, местом регистрации и фактического проживания.

Пабат нанес свое фото на ракетки для тениса. Радио Свобода

Полет на воздушном шаре предлагали от потенциального кандидата в мэры Полтавы от партии "Слуга народа". Бесплатное развлечение Сергей Иващенко организовал за свой счет на День Независимости. В штабе политика рассказали, что шар орендовали за 10 тысяч гривен. На нем прокатились около 170 человек.

Иващенко катал на воздушном шаре. Радио Свобода

Потенциальный кандидат в депутаты Одесского областного совета от "Батьківщини" Олег Корженко вручил семь велосипедов почтальонам. Приобрел он их за свой счет. Корженко аргументировал свой поступок тем, что "важно в наше время поддерживать почтальонов и не допустить закрытие почтовых отделений в селах".

Корженко вручил велосипеды. Радио Свобода

Лавочки с надписями "Уважаемым жителям от депутата Винницкого городского совета Виктора Мацеры" устанавливали от потенциального кандидата в депутаты. Подобные таблички с именем Мацеры заметили также возле отремонтированного подъезда и детской площадке.

Мацера подписал лавочки. Радио Свобода

В Черноморске на Одесщине потенциальный кандидат в мэры Василий Гуляев устроил раздачу секонд-хенда во время встречи с избирателями. Присутствующим также наливали бесплатный кофе в стаканах с логотипом политической партии "За майбутнє" и фамилией кандидата, а также давали мороженое.

Гуляев раздавал избирателям секонд-хенд. Радио Свобода

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Верховная Рада приняла законопроект №3485, который должен устранить пробелы и несогласованности, изменить сроки и упростить избирательные процедуры в Украине. В частности, должно усилиться наказание за подкуп избирателей.