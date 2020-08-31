Кандидатом в мэры Тернополя от "Слуги народа" стал победитель "Рассмеши комика". Видео

Партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в меры Тернополя участника шоу "Рассмеши комика" и "Бойцовский клуб" студии "Квартал 95" Виктора Гевко.

Как сообщила на своей странице в Facebook сообщила заместитель главы фракции Евгения Кравчук, городу не хватает такого "живого", "позитивного" и "небезразличного" человека (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конц страницы).

Виктор Гевко слева на фото. Facebook Евгении Кравчук

"Виктор, ты живой, крутой, позитивный. Но еще активный и небезразличный. Ты именно тот, в ком уже давно нуждается прекрасный Тернополь. Верю, что вместе мы сможем многое и впереди нас ждет не одна важная победа", – прокомментировала она кандидата.

Отметим, что Виктор Гевко является украинским комиком и сценаристом. Он был капитаном команды КВН "V.I.P.", трехкратным победителем шоу "Рассмеши комика", актером и автором скетч-шоу "Страна У" и участником "Бойцовского клуба" студии "Квартал 95".

Facebook Евгении Кравчук

Как сообщал OBOZREVATEL, юморист Олег Филимонов заявил, что идет в мэры Одессы от партии "Слуга народа". По его словам, предложение баллотироваться ему сделал президент Владимир Зеленский.

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