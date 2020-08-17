В сети предположили, что затишье агитационной рекламы кандидата в мэры Кривого Рога, народного депутата партии "Слуга народа" Юрия Корявченкова, известного, как "Юзик" может быть связано сначалом возможных "торгов" по его замене.

Как пишет издание "Первый городской", вскоре после явного старта избирательной кампании наступило внезапное затишье.

"Заявления руководства "Слуг народа", агитационная печатная продукция Юрия "Юзика" Корявченкова и радио-ролики с призывом делиться с ним предложениями о развитии Кривого Рога уже убедили горожан в том, что он, как и планировалось ранее, будет баллотироваться на пост градоначальника Кривого Рога. Однако, вскоре после явного старта избирательной кампании наступило внезапное затишье. Многие криворожане связывают это с началом возможных торгов по замене Корявченкова", – пишет издание.

Так, как отметила криворожский блогер Елена Березенко в городе якобы ходят слухи, что его могут заменить другим кандидатом.

"Ходят слухи (за достоверность не поручусь), что Зеленский хочет слить Юзика и заменить его кандидатуру на выборах городского головы. Ещё интереснее вопрос с участниками аукциона, желающими стать политическими последышами "Юзика" на родине президента", – сказала Березенко.

По версии других сообществ Кривого Рога, причиной возможной подмены может быть вмешательство крупного бизнеса, связанного с металлом, пишет издание.

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