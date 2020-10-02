Кандидата в горсовет Николаева от "Слуги народа" уличили в сепаратизме: он снялся с выборов

Кандидат в депутаты Николаевского городского совета по Центральному району Егор Клецов, который находится в базе сайта "Миротворец" как пособник террористов "Л/ДНР", решил сняться с выборов.

Согласно данным "Миротворца", в 2014-2015 годах Клецов являлся антиукраинским пропагандистом и провокатором (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Участие в информационных спецоперациях российского агрессора, а также пособничество стране-агрессору, проявляющееся в действиях, направленных на дискредитацию государственных институтов Украины", – говорится в досье.

В январе 2015 года Клецов приступил к проведению митингов, направленных на срыв мобилизации в ВСУ.

"Основные подставные мотивы, раскручиваемые российской пропагандой в Украине: "мир любой ценой", "Украина должна сложить оружие и договариваться с Россией", – отмечается на сайте.

Также Клецов как координатор организации "Люди мира" занимался сбором денежных средств на закупку и доставку медикаментов для военных госпиталей "ДНР", лично участвовал в их доставке.

Он называет войну с РФ "внутренним конфликтом", организовывал акции "примирения сторон вооруженного гражданского конфликта в Украине".

После разгоревшегося скандала Клецов заявил в Facebook, что снимает свою кандидатуру с выборов.

"Я принял решение отказаться от выдвижения в городской совет от партии "Слуга народа". Это сложное, но правильное решение. Остаюсь работать на благо горожан. Спасибо за поддержку тем, кто меня поддерживает. Для меня не было целью получить мандат любой ценой", – написал он.

Кандидат от "Слуги народа" Клецов был гостем "Новороссия.ТВ" Скрины Facebook и YouTube

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Скрин Facebook

Скрин Facebook

Клецов организовывал акции "примирения сторон вооруженного гражданского конфликта в Украине" Скрин Facebook

По мнению Клецова, кто-то запустил "братоубийственную войну", и это не Путин Скрин Facebook

Досье Клецова на сайте "Миротворец" myrotvorets.center

Скрин Facebook

В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Николаев взял номер телефона у Клецова, который заявил о готовности возглавить ОГА.

"Мне импонируют такие люди, проверим все, why not?" – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Витольд Фокин заявил, что "не видит" войны между РФ и Украиной.