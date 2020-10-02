Кандидата в горсовет Николаева от "Слуги народа" уличили в сепаратизме. Фото
Согласно данным "Миротворца", в 2014-2015 годах Клецов являлся антиукраинским пропагандистом и провокатором
В январе 2015 года он проводил митинги, направленные на срыв мобилизации в ВСУ
Кандидат называет войну с РФ "внутренним конфликтом"
Кандидат в депутаты Николаевского городского совета по Центральному району Егор Клецов находится в базе сайта "Миротворец" как пособник террористов "Л/ДНР".
Согласно данным "Миротворца", в 2014-2015 годах Клецов являлся антиукраинским пропагандистом и провокатором (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
"Участие в информационных спецоперациях российского агрессора, а также пособничество стране-агрессору, проявляющееся в действиях, направленных на дискредитацию государственных институтов Украины", – говорится в досье.
В январе 2015 года Клецов приступил к проведению митингов, направленных на срыв мобилизации в ВСУ.
"Основные подставные мотивы, раскручиваемые российской пропагандой в Украине: "мир любой ценой", "Украина должна сложить оружие и договариваться с Россией", – отмечается на сайте.
Также Клецов как координатор организации "Люди мира" занимался сбором денежных средств на закупку и доставку медикаментов для военных госпиталей "ДНР", лично участвовал в их доставке.
Он называет войну с РФ "внутренним конфликтом", организовывал акции "примирения сторон вооруженного гражданского конфликта в Украине".
В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Николаев взял номер телефона у Клецова, который заявил о готовности возглавить ОГА.
"Мне импонируют такие люди, проверим все, why not?" – сказал президент.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Витольд Фокин заявил, что "не видит" войны между РФ и Украиной.