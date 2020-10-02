Кандидата в горсовет Николаева от "Слуги народа" уличили в сепаратизме. Фото

Кандидат в депутаты Николаевского городского совета по Центральному району Егор Клецов находится в базе сайта "Миротворец" как пособник террористов "Л/ДНР".

Согласно данным "Миротворца", в 2014-2015 годах Клецов являлся антиукраинским пропагандистом и провокатором (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Участие в информационных спецоперациях российского агрессора, а также пособничество стране-агрессору, проявляющееся в действиях, направленных на дискредитацию государственных институтов Украины", – говорится в досье.

В январе 2015 года Клецов приступил к проведению митингов, направленных на срыв мобилизации в ВСУ.

"Основные подставные мотивы, раскручиваемые российской пропагандой в Украине: "мир любой ценой", "Украина должна сложить оружие и договариваться с Россией", – отмечается на сайте.

Также Клецов как координатор организации "Люди мира" занимался сбором денежных средств на закупку и доставку медикаментов для военных госпиталей "ДНР", лично участвовал в их доставке.

Он называет войну с РФ "внутренним конфликтом", организовывал акции "примирения сторон вооруженного гражданского конфликта в Украине".

В июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Николаев взял номер телефона у Клецова, который заявил о готовности возглавить ОГА.

"Мне импонируют такие люди, проверим все, why not?" – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы Витольд Фокин заявил, что "не видит" войны между РФ и Украиной.