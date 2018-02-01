Кандидат в президенты РФ: Путин нашел неожиданную замену Суркову

Кандидат в президенты России Григорий Явлинский может сменить Владислава Суркова на посту главного переговорщика по военному конфликту в Украине.

Об этом он сообщил в интервью "МБХ медиа".

"Действительно, такая тема обсуждается. Такой разговор у меня был с президентом Путиным в ноябре. Я обсуждал с ним тему Украины. Если этот вопрос будет подниматься, то я его буду очень серьезно рассматривать, потому что это тема номер один", — рассказал Явлинский.

Он заявил, что нормализация отношений между Россией и Украиной — это "залог любого позитивного решения, как в экономике, так и в социальной жизни".

"От этого зависит все. Пока мы не нормализуем эти отношения, ничего, по большому счету, сделать невозможно. Я буду обсуждать эту тему всерьез. Для решения украинского вопроса я готов делать все, что угодно. Но я не уверен, что он [Путин] этого хочет", - добавил Явлинский.

Григорий Явлинский ТАСС

Как писал "Обозреватель", ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер рассказал, зачем России Сурков.