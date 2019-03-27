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Кандидат в президенты обратился в полицию из-за "чернухи" против Гриценко

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Волонтера зафиксировали в разных областях Украины распространение неизвестными лицами газет с неправдивой информацией о кандидате в президенты Анатолии Гриценко.

В связи с этим уже было подготовлено заявление в полицию, сообщил заместитель кандидата в президенты Валентина Наливайченко Руслан Колесников.

"Противодействуем грязным избирательным технологиям! Как доверенное лицо кандидата на пост Президента Украины В. Наливайченко и распорядитель избирательного фонда заявляю: Валентин Наливайченко не имеет никакого отношения к этому материалу и к указанной в материале учреждения, осуществившего печать. И никаких соглашений Наливайченко с этой фирмой не заключал. С избирательного фонда кандидата в президенты Наливайченко средства для печати этого материала не использовались.

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Указанный печатный агитационный материал является незаконным! Сегодня немедленно подаю заявление в Нацполиции с целью остановить преступление и наказать организаторов и заказчиков грязной предвыборной сделки. Кроме того, требуем установить источники финансирования таких незаконных действий!" — написал он.

Анатолий Гриценко

Анатолий Гриценко

Пресс-служба Гражданской позиции

Кандидат в президенты обратился в полицию из-за "чернухи" против Гриценко
Кандидат в президенты обратился в полицию из-за "чернухи" против Гриценко

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Персоны
Валентин НаливайченкоАнатолий Гриценко
Место
Украина
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