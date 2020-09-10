Кандидат в мэры Николаева от "Слуги народа" открестилась от любви к Путину. Видео

Кандидат в мэры Николаева от партии "Слуга народа" Татьяна Домбровская назвала фейковой информацию о том, что она симпатизировала президенту России Владимиру Путину в соцсетях.

Данный вопрос был поднят в эфире программы "Право на владу" на 1+1 (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Речь идет о скриншотах со страницы "Татьяна Крымчакова Влад Домбровський" (Крымчакова – ее девичья фамилия) в "Одноклассниках" за 2014 год.

На скринах видно, что якобы Домбровские считают классными фото Путина, а также публикации о "применении карателями оружия массового уничтожения" и крушении рейса МН17.

"Я считаю, что фейки комментировать в принципе не надо и я их просто не комментирую", – заявила Домбровская.

На уточняющий вопрос, писала ли она что-либо подобное, кандидат ответила "Нет".

Скрин "Одноклассников"

Скрин "Одноклассников"

Скрин "Одноклассников"

Как сообщал OBOZREVATEL, Татьяна Домбровская ранее оказалась в центре скандала из-за высказываний руководителей партии "Слуга народа" Александра Корниенко и Давида Арахамии, которые назвали ее "корабельной сосной". Позднее ей принесли извинения, которые Домбровская приняла.