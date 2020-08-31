Кандидат в мэры Кривого Рога от "Слуги народа" не ответил на вопрос о России-агрессоре

Шевчик стал кандидатом в мэр Кривого Рога от "Слуги народа". Фото Twitter "Коронавирус Украина".

Кандидат на должность мэра Кривого Рога от партии "Слуга народа" Дмитрий Шевчик не смог дать ответ на вопрос о том, является ли Россия страной-агрессором.

Вместо этого она заявил, что поддерживает нынешнюю государственную политику страны, передает "Новое время".

Кандидат также заявил, что старается быть абстрагированным от политики.

"Я не хочу говорить о какой-то внешней повестке в политике. Все, что соответствует линии государственной позиции, я поддерживаю. Как сегодня звучит наша государственная политика? Знаете, я стараюсь быть очень абстрагированным от политики. Это очень важный и кому-то интересный вопрос, но, мне кажется, что наиболее интересный вопрос – что будет меняться в городе", – сказал Шевчик.

Как сообщал OBOZREVATEL, партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в меры Тернополя участника шоу "Рассмеши комика" и "Бойцовский клуб" студии "Квартал 95" Виктора Гевко.

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