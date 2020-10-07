Кандидат в мэры Киева Береза вылечился от COVID-19 и рассказал о последствиях

Кандидат в мэры Киева от "ЭкоПартии Березы" Борислав Береза получил отрицательный результат теста на COVID-19.

Об этом он сообщил в среду, 7 октября, на своей странице в Facebook. Береза также сообщил, что некоторые симптомы болезни у него остались – слабость, одышка, быстрая утомляемость.

"Утро началось с хороших новостей. Тест показал отсутствие коронавируса. Есть ещё слабость, одышка, быстрая утомляемость. Но эти последствия исчезнут чуть позже", – написал Береза.

Борислав Береза / Facebook

Он сообщил, что коронавирус перенесла также его жена и поблагодарил израильского доктора Бориса Бриля за консультации.

"А пока я хочу сказать спасибо своему другу, израильскому врачу Борису Брилю, который лечил нас с женой и сопровождал все время. Спасибо тебе, дружище. И хочу порекомендовать всем соблюдать меры безопасности, не игнорировать маску, санитайзеры, меры гигиены и социальную дистанцию. Берегите себя, минимизируйте шанс заболеть", – написал Береза.

Напомним, 28 сентября Береза проинформировал, что заразился коронавирусом и вместе с семьей ушел на двухнедельную самоизоляцию. При этом он подчеркнул, что личная предвыборная активность и эфиры отменяются, а остаются эфиры по скайпу и работа в дистанционном режиме.

Борислав Береза / Facebook

Борислав Береза / Facebook

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