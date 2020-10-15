Кандидат в мэры Херсона агитировал за себя зажигательным танцем. Видео

Кандидат в мэры Херсона от "Нашего края" Артем Кияновский во время предвыборной агитации станцевал перед избирателями.

Танец политика был опубликован в сети. На записи показано, что Кияновский пустился в пляс под аккомпанемент певицы, которая исполняла зажигательную песню (чтобы посмотреть видео, досколльте до конца новости).

Добавим, что Артем Кияновский стал депутатом Херсонского городского совета от партии "Оппозиционный блок", ранее состоял в "Партии регионов".

По образованию – учитель информатики и физики. В 2002 году получил второе высшее образование – экономическое, по специальности "Учет и аудит". Политик является автором более 50 научных публикаций. Он заслуженный работник образования Украины. В 2005 году избран членом-корреспондентом Академии педагогических и социальных наук Российской Федерации. Не женат, детей нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, правящая партия "Слуга народа" почти определилась с кандидатами в мэры украинских городов: среди них есть бывшие КВНщики, врачи, губернаторы областей и народные депутаты.