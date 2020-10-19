Кандидат в депутаты на Николаевщине заявил о давлении от ОГА и обратился к Зеленскому

Кандидат в депутаты от партии "Пропозиція" в городе Южноукраинск в Николаевской области, директор предприятия Южэнергострой Дмитрий Литвиненко заявил о политическом давлении со стороны руководства облгосадминистрации и представителей партии "Слуга народа".

Соответствующее обращение от него к президенту Владимиру Зеленскому появилась на сайте предприятия. По его словам, власть использует админресурс для давления на оппонентов.

"Нам постоянно поступают угрозы, которые значительно участились после визита в область руководства партии "Слуга народа". Власть активно использует административный ресурс для давления на оппонентов, включая телефонные угрозы, открытие производств, судебные дела и чрезмерное внимание со стороны органов внутренних дел", – заявил Литвиненко

По словам кандидата, руководство Николаевской области звонит действующим мэрам и руководителям полиции с указаниями о препятствовании агитационной деятельности.

"Во время последнего запланированного мероприятия, которое мы хотели провести ко Дню Защитника Украины, из руководства области лично позвонили приглашенным исполнителям и действующему мэру города с угрозами, а областная полиция пообещала стянуть в Южноукраинск чуть ли не весь личный состав, чтобы "наказать виновных", – заявил Литвиненко.