"Кандидат от Путина": в России предупредили, как Кремль давит на выборы в Украине

Россия наладила контакт практически со всеми кандидатами в президенты Украины.

Об этом заявил российский оппозиционный политик Константин Боровой. Он отметил, что Кремль имеет своих агентов влияния в стране, передает "Апостроф".

"Думаю, что контакты со всеми кандидатами установлены давно. Идет взаимодействие через олигархов, коммерческие структуры. В Украине все друг друга обвиняют в том, что они являются кандидатами от Путина – это такая очень милая форма политического позиционирования. В общем, почти все в той или иной степени связаны с Россией, в том числе и с Кремлем", – рассказал россиянин.

Боровой добавил, что Кремль давит на Украину через оккупированный Крым и Донбасс.

"Именно поэтому главная тема на выборах – это переговоры с Россией, прекращение военных действий. В этом украинские граждане заинтересованы, но не путем ущерба для независимости Украины. Поэтому тема очень актуальная, и с помощью такого позиционирования осуществляется влияние России на выборы", – заключил политик.

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка Янина Соколова рассказала, как Путин повлияет на выборы президента.

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