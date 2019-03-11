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"Кандидат от Путина": в России предупредили, как Кремль давит на выборы в Украине

2.7тЧитать материал на украинском

Россия наладила контакт практически со всеми кандидатами в президенты Украины.

Об этом заявил российский оппозиционный политик Константин Боровой. Он отметил, что Кремль имеет своих агентов влияния в стране, передает "Апостроф".

"Думаю, что контакты со всеми кандидатами установлены давно. Идет взаимодействие через олигархов, коммерческие структуры. В Украине все друг друга обвиняют в том, что они являются кандидатами от Путина – это такая очень милая форма политического позиционирования. В общем, почти все в той или иной степени связаны с Россией, в том числе и с Кремлем", – рассказал россиянин.

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Боровой добавил, что Кремль давит на Украину через оккупированный Крым и Донбасс.

"Именно поэтому главная тема на выборах – это переговоры с Россией, прекращение военных действий. В этом украинские граждане заинтересованы, но не путем ущерба для независимости Украины. Поэтому тема очень актуальная, и с помощью такого позиционирования осуществляется влияние России на выборы", – заключил политик.

Владимир Путин

Владимир Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, украинская журналистка Янина Соколова рассказала, как Путин повлияет на выборы президента.

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Персоны
Владимир ПутинКонстантин Боровой
Место
Украина
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Русский Крымчанин
Русский Крымчанин
Ну все,хохлы - вешайтесь. Если уж даже Костя Боровой считает, что с Путиным бороться бесполезно.... А мы предупреждали...)))))
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Борового считают все в России швалью....украинцы ...меньше воспринимайте этого россиянина
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минин евген
минин евген
Andreevski Andrey, в Украине никого не интересует мнение кацапья, потому как все считают кацапов швалью и быдлом. агрессорами и захватчиками. с чувством выполненного долга теперь можешь смело идти нахуй.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Странно, что ОБОЗ напечатал статью против Тимошенко.
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Evlanov Sergey
Evlanov Sergey
Andreevski Andrey, уже нет. Только в том случае, если в тексте нет прямого её упоминания.
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Evlanov Sergey, еще более странным стало то что...Обозреватель разрешил...дал возможность украинцам высказываться при обсуждении статей о Тимошенке))
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