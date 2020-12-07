Кандидат от ОПЗЖ побеждает на выборах мэра Кривого Рога: посчитали 100% протоколов

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога побеждает кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Константин Павлов.

Как сообщается на сайте ОПЗЖ, параллельный подсчет 100% протоколов показал, что за Павлова проголосовали 58,5% (97 774) избирателей.

Его оппонента, кандидата от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика, поддержали 41,5% (69 355) горожан.

Таким образом, Павлов обошел Шевчика на 17%, что составляет около 28,5 тысяч голосов.

При этом кандидат от ОПЗЖ победил во всех 7-ми районах Кривого Рога.

Что было после первого тура местных выборов в Кривом Роге

Первые данные экзитполов свидетельствовали, что на выборах лидировал нынешний мэр Юрий Вилкул (Блок Вилкула "Украинская перспектива"). За ним шел "слуга" – гендиректор ОАО "Центральный горно-обогатительный комбинат" (группа "Метинвест") Дмитрий Шевчик.

За Вилкула 25 октября проголосовали 80 655 избирателей (44,96%), за Шевчика – 45 213 (25,94%), Павлов был на третьем месте – 15 941 голос, или 9,15%.

17 ноября Юрий Вилкул, который на должности мэра находился в течение 10 лет, заявил об отказе участвовать во втором туре выборов 6 декабря. Чиновник заверил, что причина этого – состояние здоровья.

Согласно ч.4 ст.281 Избирательного кодекса Украины, в избирательный бюллетень для повторного голосования включаются два кандидата, получившие наибольшее количество голосов избирателей, кроме тех, кто отказался баллотироваться (после первого тура).

Как писал OBOZREVATEL: