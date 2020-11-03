Кандидат от "ЕС" в мэры Ривне вышел во второй тур – Опора

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Политика
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Третьяк вышел во второй тур выборов на пост мэра Ривне

Кандидат на должность городского председателя Ривне от партий "Европейская Солидарность" Александр Третьяк вышел во второй тур выборов, который состоится 22 ноября.

Об этом сообщила Гражданская сеть ОПОРА, отметив, что 2 ноября Ривненская городская ТИК на своем заседании установила результаты выборов городского головы.

За пост мэра Ривне соревновались 16 кандидатов. Среди них 3 самовыдвиженца и 13 представителей политических сил. Больше всего голосов набрали кандидат от политической силы "Рівне разом" Виктор Шакирзян (19,84%) и выдвиженец от "Европейской Солидарности" Александр Третьяк (16,93%).

Александр Третьяк вышел во второй тур выборов.

Как ранее сообщал руководитель Секретариата областной организации "Европейской Солидарности" Сергей Кондрачук, кандидаты от "Европейской Солидарности" победили на выборах на выборах в Ривненский областной совет и городского совета Ровно.

"Мы очень уверенно победили на этих выборах в Ривненский областной совет, набрав 19,26% голосов избирателей. И сегодня говорим о том, что в следующей областном совете нашу политическую силу будут представлять 14 депутатов", – отметил он.

"Наш результат однозначно говорит, что граждане в Ривненской области воспользовались своим шансом, чтобы остановить пророссийский реванш и четко показать, что мы видим движение Украины именно в Европу", – подчеркнул Кондрачук.

Он также сообщил, что кандидаты от "Европейской Солидарности" имеют уверенную победу в Дубенском и Ровенском районных советах.

Кондрачук также отметил, что кандидаты от "Европейской Солидарности" победили на выборах глав ОТГ. В частности, Здолбуновским мэром стал кандидат от "Европейской Солидарности" Владислав Сухляк, который набрал почти 40% голосов избирателей. В Демидовской поселковой ОТГ победил кандидат от "Европейской Солидарности" Сергей Радченко, в Рафаловскую ОТГ на севере Ровенской области Василий Совга получил более 63% избирателей", – сказал он.

На выборах в городской совет Ривне партия получила более 18,93 процентов голосов, это 10 депутатских мандатов. "Эти выборы показали, что люди могут голосовать за идею, за ценности и за победу партии. Мы смогли эти выборы превратить в соревнование идей, соревнования ценностей и соревнования программ", – отметил руководитель городской организации "Европейской Солидарности" Павел Алексевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области поддержка партии "Европейская Солидарность" по сравнению с прошлыми парламентскими выборами возросла вдвое, а иногда – и втрое.