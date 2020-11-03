Кандидат от "ЕС" в мэры Ривне вышел во второй тур – Опора

Кандидат на должность городского председателя Ривне от партий "Европейская Солидарность" Александр Третьяк вышел во второй тур выборов, который состоится 22 ноября.

Об этом сообщила Гражданская сеть ОПОРА, отметив, что 2 ноября Ривненская городская ТИК на своем заседании установила результаты выборов городского головы.

За пост мэра Ривне соревновались 16 кандидатов. Среди них 3 самовыдвиженца и 13 представителей политических сил. Больше всего голосов набрали кандидат от политической силы "Рівне разом" Виктор Шакирзян (19,84%) и выдвиженец от "Европейской Солидарности" Александр Третьяк (16,93%).

Как ранее сообщал руководитель Секретариата областной организации "Европейской Солидарности" Сергей Кондрачук, кандидаты от "Европейской Солидарности" победили на выборах на выборах в Ривненский областной совет и городского совета Ровно.

"Мы очень уверенно победили на этих выборах в Ривненский областной совет, набрав 19,26% голосов избирателей. И сегодня говорим о том, что в следующей областном совете нашу политическую силу будут представлять 14 депутатов", – отметил он.

"Наш результат однозначно говорит, что граждане в Ривненской области воспользовались своим шансом, чтобы остановить пророссийский реванш и четко показать, что мы видим движение Украины именно в Европу", – подчеркнул Кондрачук.

Он также сообщил, что кандидаты от "Европейской Солидарности" имеют уверенную победу в Дубенском и Ровенском районных советах.

Кондрачук также отметил, что кандидаты от "Европейской Солидарности" победили на выборах глав ОТГ. В частности, Здолбуновским мэром стал кандидат от "Европейской Солидарности" Владислав Сухляк, который набрал почти 40% голосов избирателей. В Демидовской поселковой ОТГ победил кандидат от "Европейской Солидарности" Сергей Радченко, в Рафаловскую ОТГ на севере Ровенской области Василий Совга получил более 63% избирателей", – сказал он.

На выборах в городской совет Ривне партия получила более 18,93 процентов голосов, это 10 депутатских мандатов. "Эти выборы показали, что люди могут голосовать за идею, за ценности и за победу партии. Мы смогли эти выборы превратить в соревнование идей, соревнования ценностей и соревнования программ", – отметил руководитель городской организации "Европейской Солидарности" Павел Алексевич.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Сумской области поддержка партии "Европейская Солидарность" по сравнению с прошлыми парламентскими выборами возросла вдвое, а иногда – и втрое.