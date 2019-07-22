Кандидат от "ЕС" Бондарь побеждает на выборах в Раду на 119 округе Львовщины

Кандидат от партии "Европейская солидарность" Михаил Бондарь побеждает в 119 округе на Львовщине на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины.

Об этом сообщила пресс-служба политсилы. Так, он набрал 15,95% голосов на момент обработки 47,58% протоколов. Второе место занимает кандидат от партии "Слуга народа" Орест Кавецкий, который получает 15,37%. Третье – представитель политсилы "Голос" Олег Шиба, успев набрать 12% голосов.

Михаил Бондарь Пресс-служба "ЕС"

Результаты голосования по округу Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, во Львовской области на внеочередных выборах в Верховную Раду Украины по мажоритарным округам вырвались в лидеры несколько кандидатов, среди них и член партии "Европейская солидарность" Николай Княжицкий.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) опубликовала свежие результаты голосования в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду.

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