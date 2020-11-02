Канал Медведчука прервал обсуждение решения КСУ в Раде ради Тимошенко: показательное видео
Телеканал "112 Украина", который принадлежит народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку, прервал трансляцию обсуждения решения Конституционного суда на согласительном совете в Верховной Раде.
На это обратил внимание в Facebook бывший нардеп Сергей Лещенко. Эфир спешно переключили на брифинг лидера "Батьківщини" Юлии Тимошенко (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Как работает машина пропаганды Медведчука. Транслируется на канале 112 согласительный совет Рады. Слово берет глава антикоррупционного комитета Анастасия Радина. Она выступает о том, как Конституционный суд уничтожает антикоррупционную структуру", – отметил Лещенко.
Он напомнил, что КСУ принял решение об отмене ответственности за незаконное обогащение по обращению партии Медведчука.
"Поэтому канал 112 оперативно отключает Радину и переключает эфир на... правильно, Юлию Тимошенко. Тем самым подтверждает наши многочисленные публикации о сговоре Тимошенко и Медведчука. Поэтому, когда мы спасаем страну от банды в мантиях КС, мы одновременно спасаем ее от реванша Тимошенко-Медведчука", – подчеркнул экс-нардеп.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Конституционный суд признал неконституционной статью, которая предусматривала наказание за недостоверное декларирование. После этого Национальное агентство по предупреждению коррупции закрыло реестр электронных деклараций.
29 октября президент Украины Владимир Зеленский провел срочное закрытое заседание СНБО. По итогам встречи глава государства поручил правоохранителям расследовать причины решения КСУ, а также заверил, что система электронных деклараций будет работать.
Законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству" главы государства был зарегистрирован на сайте парламента.
Глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского имеет признаки конституционного переворота в Украине.
Представитель президента в КСУ Федор Вениславский ответил, что законопроект полностью соответствует ценностям, закрепленным Конституцией.
2 ноября было обнародовано аудиообращение Зеленского к фракции "Слуга народа", в котором он призывает нардепов голосовать за законопроект по КСУ.