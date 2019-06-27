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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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"Калым за невесту!" В списках от "Слуги народа" нашли родственника Кернеса

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В списках кандидатов на выборы в Верховную Раду от президентской партии "Слуга народа" значится родственник мэра Харькова Геннадия Кернеса Владимир Козак.

Об этом сообщает "Слідство. Інфо", отмечая, что Козак находится на проходном 68 месте в списке кандидатов от партии президента Владимира Зеленского.

Из открытых источников о родственнике Кернеса известно мало: предприниматель, выпускник КНУ, беспартийный. При этом Козак является родным братом невестки городского головы Харькова.

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"В 2015 году Юлия Козак вышла замуж за среднего сына Кернеса – Даниила. Владимира Козака с семьей Кернес связывают не только родственные посиделки. В конце 2018 года будущему депутату от "Слуги народа" перешла довольно солидная компания по производству соков и пищевых продуктов, которой к тому же владел средний сын Кернеса. Возможно, это такой своеобразный калым от семьи харьковского мэра за невесту? А вот за какие заслуги Владимир Козак оказался в проходной части списка - вопрос открытый", – пишут журналисты.

Владимир Козак

Владимир Козак

Слідство. Інфо

Юлия Козак со своим мужем, сыном Кернеса Даниилом

Юлия Козак со своим мужем, сыном Кернеса Даниилом

Слідство. Інфо

"Калым за невесту!" В списках от "Слуги народа" нашли родственника Кернеса

Слідство. Інфо

"Калым за невесту!" В списках от "Слуги народа" нашли родственника Кернеса

Слідство. Інфо

Как сообщал OBOZREVATEL, в первую пятерку объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам" вошли народный депутат Евгений Мураев, нардеп Александр Вилкул, мэр Харькова Геннадий Кернес, глава Одессы Геннадий Труханов и нардеп Вадим Новинский.

Ранее политические партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", " Відродження" и "Доверяй делам" объединились перед внеочередными выборами в Верховную Раду.

Если вы располагаете информацией о скандальных фактах из биографии кандидатов, представленных в списках политических партий на выборы-2019 в Верховную Раду, просим сообщать в редакцию. Сделаем мир лучше вместе!

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Читайте все новости по теме "Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019" на OBOZREVATEL.

Тема
Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Геннадий Кернес
Место
Украина
Тег
Партия "Слуга народа"
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
убийственный компромат ))))),не то что ген.прокурор Югик.
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Чан Джеки
Чан Джеки
ето жиди своих тянут чтобы украину доворовать.
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