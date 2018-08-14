Потеряем Азов? Какая опасность подстерегает Украину с моря

Украина не исключает силовой сценарий, если Россия попытается полностью заблокировать Азовское море. Однако, учитывая группировку военных кораблей РФ в регионе, решить проблему с помощью оружия, очевидно, не получится.

Какие есть варианты и чем может завершиться ситуация на Азове - читайте в материале OBOZREVATEL.

Массовые задержания

На Азовском море российские пограничники начали настоящую охоту за украинскими торговыми судами. По данным Госпогранслужбы, с начала 2018 года были задержаны более 150 судов, идущих в или из украинских портов. Обычно представители РФ как минимум на несколько часов блокируют украинских моряков для досмотра судна, а также личных вещей.

Обострение на Азове наблюдается последнюю неделю. По словам украинских пограничников, российские военные корабли подходят вплотную к украинской границе. Есть угроза блокирования морских торговых портов.

"Российские корабли ходят совсем рядом, готовые в любое время напасть с моря. Каждая провокация может перерасти в войну. Мы живем на пороховой бочке", - говорит соучредитель Мариупольского общественного движения Галина Однорог.

Механик Погодин Вести

Более того, как отметил в комментарии ObozTV генерал-лейтенант запаса, экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, Россия уже перебросила в Азовское море около 60 боевых кораблей. Среди них - малые ракетные катера с крылатами ракетами “Калибр”.

“Этими ракетами могут при необходимости перекрывать чуть ли не всю Украину. Потому что дальность они уже показали на 1500 км, а фактически это российский аналог американского “Томагавк”, то есть дальность может быть до 2500 км - и накрывать всю Украину”, - пояснил офицер.

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При этом в РФ не намерены останавливаться. Депутат нелегитимной Государственной думы России Леонид Калашников пригрозил Украине жестким ответом за перехват в Херсоне судна "Механик Погодин".

“Если украинцы хотят дальше наживать проблемы, пусть наживают на здоровье. У нас есть чем ответить. Если украинцы это сделают, получат проблемы", - сказал он.

Санкции или война

В Министерстве инфраструктуры Украины уже разрабатывают пакет санкций против РФ за блокаду моря. После подготовки пакета санкций он будет вынесен на очередное заседание Совета нацбезопасности и обороны. В случае одобрения СНБО, санкции против РФ вступят в силу. При этом в Кабмине уверены, что к этим мерам подключатся и европейские партнеры Украины.

"Мы проводим переговоры с нашими европейскими, американскими партнерами, чтобы соответствующие санкции были применены и к Черноморским портам РФ из-за блокады Азовского моря и украинских портов в Азовском море", - заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян.

При этом в Кабмине всерьез рассматривают и возможность военного решения вопроса. Комментируя возможность потери Азовского моря, заместитель министра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука отметил, что правительство разрабатывает сразу несколько сценариев решения конфликта.

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“Ситуация очень сложная, но я не могу сказать, что мы его потеряли. Я не готов обнародовать определенные сценарии, которые мы сейчас изучаем, в том числе применение силы относительно разблокирования. Вопрос очень сложный. И я просто не хотел бы сейчас, не имея определенного решения, рассказывать о предстоящих действиях”, - сказал в комментарии Апостроф Тука.

По словам военного эксперта Олега Жданова, ситуация на Азовском море напряженная, но она не перейдет в активную военную фазу.

“Два корвета с ракетами “Калибр” пересекли Азовское море и вышли в сторону Сирии. В районе Новороссийска действительно дрейфует эскадра, но она лишь транспортная. Они готовы грузить войска и отправлять их в Сирию. Не вижу там боевого состава для начала войны…” - пояснил в комментарии OBOZREVATEL Жданов.

Калибр

По его словам, на данный момент РФ - фактически хозяйка Азовского моря.

"Они закрыли ворота, и теперь там хозяева. У нас, по сути, нет ВМФ. Двумя катерами и фрегатом "Гетьманом Сагайдачным" вы не будете гонять Черноморский флот РФ, соотношение не то. Россия никому не даст войти в акваторию Азовского моря, ворота там закрыты, надо было бить в колокола в 2014 году, когда первый камень заложили”, - сказал эксперт.

При этом реальные боевые действия, по словам Жданова, российскому руководству сейчас не нужны.

“Азовское море - внутренняя лужа. Большие десантные корабли не подойдут к берегу. Места для высадки на пальцах можно посчитать. И зачем России сейчас развязывать открытую войну? Это будет первая война на европейском континенте со времен Второй мировой, а Путина сейчас создает образ миротворца. Тут же не получится зеленых человечков пустить, как мир отреагирует на это? Та же Ангела Меркель, которая всегда лояльна относилась к России - как она воспримет такую ситуацию?” - сказал Жданов.

Как вариант, по мнению эксперта, Россия может выдвинуть Украине два условия: платить за проход торговых судов, или Азовское море будет полностью заблокировано.