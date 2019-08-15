Выборы в Раду признают незаконными? Юрист оценил громкий иск

Иск в Верховный Суд о признании внеочередных парламентских выборов 21 июля незаконными не имеет юридических оснований.

В частности, нет оснований утверждать, что нынешняя версия Конституции Украины является неофициальной. Такое мнение OBOZREVATEL высказал председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

Он прокомментировал иск, который подал в Верховный Суд житель Винницы Сергей Щетинин, в котором он утверждает, что Конституционный суд при принятии решения по выборам руководствовался "неофициальной" версией Основного Закона, поскольку она не была вовремя опубликована в официальных изданиях.

Избирательный участок, иллюстрация https://ua.news

"Это беспредметный разговор. Мы пользуемся этой версией Конституции уже не первый год, и вдруг какой-то житель Винницы заявил, что она неофициальная. Это смешно", – заявил юрист.

В то же время он заметил: "У нас демократическое государство, и каждый гражданин имеет право пользоваться своим свободным временем по своему усмотрению".

Как писал OBOZREVATEL, Верховный Суд открыл производство по иску жителя Винницы Сергея Щетинина о признании внеочередных парламентских выборов 21 июля незаконными и отмене их результатов. В своем иске Щетинин заявил, что Конституционный Суд, принимая решение о признании указа президента о роспуске Верховной Рады и проведении 21-го июля внеочередных парламентских выборов, руководствовался неофициальной версией Конституции, которая находится в свободном доступе на сайте zakon.rada.gov.ua, однако так и не была вовремя опубликована в официальных изданиях, как того требует Основной закон.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся