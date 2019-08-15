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Выборы в Верховную Раду Украины 2019

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Выборы в Раду признают незаконными? Юрист оценил громкий иск

1.4т Читать материал на украинском

Иск в Верховный Суд о признании внеочередных парламентских выборов 21 июля незаконными не имеет юридических оснований.

В частности, нет оснований утверждать, что нынешняя версия Конституции Украины является неофициальной. Такое мнение OBOZREVATEL высказал председатель правления Центра политико-правовых реформ Игорь Колиушко.

Он прокомментировал иск, который подал в Верховный Суд житель Винницы Сергей Щетинин, в котором он утверждает, что Конституционный суд при принятии решения по выборам руководствовался "неофициальной" версией Основного Закона, поскольку она не была вовремя опубликована в официальных изданиях.

Избирательный участок, иллюстрация

Избирательный участок, иллюстрация

https://ua.news

"Это беспредметный разговор. Мы пользуемся этой версией Конституции уже не первый год, и вдруг какой-то житель Винницы заявил, что она неофициальная. Это смешно", – заявил юрист.

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В то же время он заметил: "У нас демократическое государство, и каждый гражданин имеет право пользоваться своим свободным временем по своему усмотрению".

Как писал OBOZREVATEL, Верховный Суд открыл производство по иску жителя Винницы Сергея Щетинина о признании внеочередных парламентских выборов 21 июля незаконными и отмене их результатов. В своем иске Щетинин заявил, что Конституционный Суд, принимая решение о признании указа президента о роспуске Верховной Рады и проведении 21-го июля внеочередных парламентских выборов, руководствовался неофициальной версией Конституции, которая находится в свободном доступе на сайте zakon.rada.gov.ua, однако так и не была вовремя опубликована в официальных изданиях, как того требует Основной закон.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Внеочередные выборы в Верховную Раду 2019
Персона
Игорь Колиушко
Место
Украина
Тег
Верховный суд Украины
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