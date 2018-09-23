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''Какой нейтралитет?!'' Постпред Украины жестко прошелся по Беларуси

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Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко предложил перенести переговоры трехсторонней контактной группы по Донбассу с территории Беларуси "в какую-нибудь другую столицу".

В комментарии телеканалу "Прямий" он пояснил это тем, что делегация Беларуси "хронически" голосует против любых предложений украинской стороны.

"Мне кажется, что надо уже делать серьезные выводы из позиции Беларуси, из позиции Казахстана. Если еще можно понять голосования Сирии, Северной Кореи, - это просто сателлиты. Но, так скажем, наши соседи, наши бывшие партнеры по СНГ - я не могу понять, почему они голосуют "против", - сказал Ельченко.

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Отметим, постпред имел ввиду инцидент, когда тринадцать стран проголосовали против включения в повестку дня Генассамблеи ООН пункта о ситуации на временно оккупированных территориях Украины.

"Я лично полностью поддерживаю, я не помню уже кто это предлагал, некоторые группы депутатские у нас в Верховной Раде, что нам надо просто переносить эту площадку из Минска в какую-то другую столицу. При всем моем уважении к белорусской дипломатии, но я не могу такую позицию понять, о которой нейтральности идет речь?" - заявил Ельченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Порошенко рассказал, что собирается поднять на Генассамблее ООН вопрос развертывания миротворческой миссии на Донбассе.

Читайте все новости по теме "Минские договоренности" на OBOZREVATEL.

Темы
Минские договоренностиРоссийско-украинский конфликт
Персона
Владимир Ельченко
Место
Украина
Объекты
БеларусьРоссияООН
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Николаев Олег
Николаев Олег
Хохлы стали проводниками деструктивных процессов на пространстве бывшего СССР, и удивляются почему же никто их не поддерживает. Очередное "А нас за Що?" из анекдота. Да потому что никто больше не хочет становиться аграрной сверхдержавой с убегающим по всему миру населением.
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Мороз Дмитрий
Мороз Дмитрий
Потихоньку оказывается, что все вокруг плохие, кроме США. Но, даже там плохой президент.)
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Чугункин Клим
Чугункин Клим
А почему этот рагуль решил, что белорусы должны поддерживать бандеровцев? К тому же, Беларусь - член Таможенного союза и ОДКБ. Россия и Беларусь - союзники. Беларусь - независимое государство со своими национальными интересами, а Украина - колония, американская шестерка.
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