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29 октября • обновлено в 09:35
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"Какой дурак придумал?" Стало известно о секретном визите Зеленского на передовую

4.6т Читать материал на украинском

Кроме скандальной поездки президента Украины Владимира Зеленского в Золотое, была еще одна поездка на передовую, которая состоялась ночью.

Об этом заявил экс-представитель Украины в ТКГ Роман Бессмертный, передает Еспресо.TV. Он добавил, что этот маневр был чрезвычайно опасным.

Новости
В Золотом обстреляли обезоруженных добровольцев, поскандаливших с Зеленским

"Идет очередная серия кино на фронте. Вам любой военный скажет: какой дурак придумал эту поездку на передок? Потому что кроме того, что мы видели, была еще одна поездка. Ночная поездка на переднюю линию. Кто будет отвечать за это? Если такие решения принимаются начальником штаба, много людей везли президента на передовую, то эти люди не дружат с головой. Это очень опасная вещь", – сказал Бессмертный.

Он подчеркнул, что те, кто планирует такие операции, должны помнить, что президент является Верховным Главнокомандующим.

Владимир Зеленский в Золотом

Владимир Зеленский в Золотом

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский, обсуждая с добровольцами пути решения конфликта сказал, что "ему пофиг", с кем заключать перемирие, главное - остановить войну.

На скандал в Золотом бурно отреагировали украинцы. Некоторых возмутило то, как общается президент, но многие и поддержали Зеленского. Они заявили, что военные должны подчиняться главнокомандующему ВСУ.

Вскоре выяснилось, что с Зеленским в словесную перепалку вступил бывший боец полка "Азов" и политик от партии "Национальный корпус" Денис Янтар. Позже он записал видео, заявив, что главнокомандующий ему не указ и вместе со своими соратниками они останутся в Золотом.

В штабе ООС также прокомментировали инцидент. Выяснилось, что вооруженные люди в военной форме находятся в Золотом нелегально и нарушают Закон об операции Объединенных сил.

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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Зеленскому респект этоти есть настоящая работа президента ездить везде и работать а не летать на Мальдивы за счёт бюджета с семьёй как Петя!!!!
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну и молодец Зеленский а вот почему вор и брехун Петя не ездил на передок?а как его вонючий сынок сидя в тылу получил медали я вообще молчу))))
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