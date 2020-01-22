Какой должна быть зарплата Зеленского и министров: Кравчук дал советы "слугам"

У президента Украины Владимира Зеленского и его команды будут серьезные неприятности, если зарплата чиновников будет в сотни раз больше зарплаты обычных граждан.

Об этом первый президент Украины Леонид Кравчук написал в своем блоге на сайте НВ. По его словам, если зарплата чиновников в сотни раз превышает среднюю зарплату украинцев, то опереться на них очень трудно. Эти люди напоминают большой костер, который может в любое время вспыхнуть.

Владимир Зеленский и Леонид Кравчук Коллаж

Первый президент Украины также отметил, что зарплата чиновников должна зависеть от общей социально-экономической ситуации в стране и не может идти вразрез с ней. Если же, по мнению политика, чиновники пытаются “выбить” себе повышение зарплаты, люди делают вывод, что люди у власти находятся не по зову сердца, а для обогащения.

"Зарплата топ-чиновника должна быть достаточно приличной, но не превышать уровень средней заработной платы в Украине больше, чем в пять раз. То есть, если мы имеем сейчас среднюю зарплату в Украине, скажем, 8000 гривен, то в зависимости от вышеупомянутых общих положений эта зарплата должна быть не более 30−40 тысяч гривен. Сейчас некоторые чиновники получают зарплаты, которые в сотни раз превышают среднюю", – считает Леонид Кравчук.

Также бывший президент усомнился в том, что высокие зарплаты могут помочь побороть коррупцию в высших эшелонах власти: “Человек, который уже занимался коррупцией, похож на человека, который играет в азартные игры или увлекся алкоголем. Коррупционер получал от этого удовольствие и будет делать все, чтобы это продолжить” – отметил Кравчук.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, министр образования Анна Новосад заявила, что ей не хватает зарплаты в 36 тысяч гривен, чтобы думать о будущем и о создании семьи, поэтому намекнула на возможную отставку. Ее заявление вызвало бурную реакцию в обществе.

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