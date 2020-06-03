Так называемые "депутаты Народного совета ЛНР" практически единогласно – 42 голосами из 43 – приняли решение о провозглашении русского языка единственным "государственным языком" оккупированной территории
До этого "государственных языков" официально было два – русский и украинский, хотя сфера применения украинского языка, разумеется, была значительно ограничена, пишет Виталий Портников для espreso.tv.
Это решение – реальная демонстрация того, какую судьбу оккупант на самом деле готовит Украине, украинскому языку, украинскому народу в случае, если территория нашей страны будет оккупирована Россией или к власти здесь придет пророссийское правительство отъявленных коллаборационистов.
Оно доказывает, что все эти разговоры о "двух государственных языках" в Украине, региональных языках, "защите русскоязычного населения" и так далее – всего лишь пропагандистская мишура, переходный этап. России и ее сторонникам в Украине не нужно равноправие русского и украинского языков.
Им нужно только одно – чтобы украинского языка не было. А был русский язык. И чтобы украинского народа не было. А чтобы украинцы считались русскими. И чтобы Украины не было. А чтобы Украина считалась Россией. Просто регионом России и точка.
Когда я пытался объяснить эту простую истину лет 5-6 назад, меня обвиняли в "национализме" и "неуважении" к тем украинцам, кто не хочет вернуться к родному языку, кому все равно – лишь бы страна была успешной и богатой.
Но Путин все доказал за меня. И луганские "депутаты"-коллаборационисты вместе со своими "коллегами"" в Донецке все доказывают за меня. Они просто изгоняют с оккупированных территорий все украинское. Людей – убивают. Язык – маргинализируют. Саму территорию хотят присоединить к России.
Какие еще доказательства вам нужны? Что еще должно произойти, чтобы доказать даже самым непонятливым из вас простую истину: тот, кто агитирует за русскоязычную Украину, на самом деле агитирует за Россию от Ужгорода до Владивостока?
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