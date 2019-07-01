Какие должности в Раде хочет получить "Голос": у Вакарчука назвали приоритеты

Представители партии "Голос" Святослава Вакарчука готовы занять ключевые должности в Верховной Раде, предоставляющие достаточные полномочия для внесения кардинальных изменений в законодательство и многие сферы жизни населения.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказала глава партии "Голос" Юлия Клименко, заверив, что у политсилы есть "четко прописанные политики, законопроекты" для того, чтобы иметь возможность улучшить социальные условия населения и внести изменения в рынок труда.

По ее словам, партия готова брать на себя ответственность в любой сфере: социальной, гуманитарной, экономической.

Святослав Вакарчук BBC.com

"У нас есть специалисты в сфере образования. Мы готовы двигать образование в светлое будущее, строить университеты, строить школьное образование. И это, я считаю, ключ к нашему успеху", – отметила Клименко.

При этом глава партии заверила, что команда будет предлагать вносить свои изменения в определенную сферу только при наличии у них профессионалов по данному направлению.

Юлия Клименко "Украинская правда"

"Мы будем предлагать покрыть те сферы, где у нас есть специалисты. Мы не готовы брать какое-то министерство только для того, чтобы туда поставить своего человека", – сказала Клименко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Вакарчук заявил, что не станет ограничиваться проходом в Верховную Раду и не исключил своей деятельности в исполнительной власти.

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