"У меня брат возле президента. Всем ж*па!" Скандал вокруг Дениса Ермака получил новый виток

Участники скандала с братом главы Офиса президента Денисом Ермаком заявили, что поссорились с ним из-за того, что он не заплатил им деньги, которые брал за содействие в назначении на госдолжности.

Об этом сами участники, Сергей Шумский и Дмитрий Штанько, рассказали в интервью "Бабелю". По словам Штанько, первые конфликты стали возникать в сентябре 2019 года. "Ко мне начали обращаться люди, мол, деньги заплатили, а ничего не движется", – пояснил он. Тогда Шумский предложил Ермаку создать общественную организацию и вести свою деятельность через нее.

"Открываем в первых числах октября. Проводим учредительное собрание. Председатель – Денис Ермак. Выбрали. И тут он начинает исчезать с радаров, игнорирует звонки. Встречи раз в неделю в лучшем случае. Говорю: "Денис, что происходит?" Объясняет, что очень занят. Говорит: "Надо подождать до февраля 2020 года. Вот Андрей займет топ-должность". (Был) еще октябрь-ноябрь (2019). Пусть люди ждут. Но кое-кто не захотел ждать. Начали возмущаться. Просили вернуть деньги. И тогда он нам заявил: "Какие деньги? Я у вас ничего не брал", – рассказал Шумский.

Сергей Шумский и Дмитрий Штанько

Позже, по словам Шумского, Ермак посоветовал ему "отойти от Штанько". "Мол, мы ничего не брали, пусть Дима сам разбирается, пусть его порвут", – пояснил он. При этом, как утверждает Шумский, Ермак перечислил людей, от которых он взял 15 "верительных грамот", – взносов, по $15 тысяч каждый.

Тогда же между Штанько, Шумским и Ермаком состоялась встреча, на которой они просили брата главы ОП вернуть деньги. "Он (Денис) очень не хотел (встречаться). А на встрече заявил: "Кто вы такие и почему вы на меня наехали?" Говорю: "Денис, деньги брались?" Отвечает: "Я вообще ничего не знаю. Разбирайтесь сами. У меня брат возле президента, вам всем жопа", – рассказал Шумский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

также в интернете появилась запись, на которой фигуранты "пленок Ермака" обсуждают получение наградного оружия.

Ранее в сети обнародовали разговор кандидата на должность главы Госгеокадастра Александра Луцкого и одного из фигурантов скандальных "пленок Ермака".

В нем они обсуждают якобы курирование нынешним главой ОПУ Андреем Ермаком вопроса о создании земельной схемы для своего брата Дениса.

Кроме того, доступной стала еще одна часть разговора о назначениях за взятки и том, как проходит отбор кандидатов.

Напомним, также фигуранты скандальных "пленок" Дмитрий Штанько и Сергей Шумский рассказали, что люди, которые проходили собеседования у брата главы ОПУ Дениса Ермака, за назначения на определенные должности в целом заплатили порядка $100 тысяч.

Более того, первые $10 тыс. из собранных 100 тыс. даже якобы успели передать непосредственно нынешнему главе ОПУ Андрею Ермаку. Речь шла о "проплате" Луцкого.

Скандал с "пленками Ермака" разгорелся после того, как нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого недавно уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака.

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