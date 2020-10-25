Какие бюллетени на выборах не засчитают: примеры с фото

На бюллетенях для голосования на местных выборах-2020 сверху написаны подсказки, как правильно их заполнять.

Министерство юстиции в Facebook разъяснило, какие бюллетени не будут засчитаны (чтобы посмотреть инфографику, доскролльте до конца страницы).

Так, избирательный бюллетень будет считаться недействительным, если в нем проставлена отметки напротив нескольких партий или не проставлена ни одна отметка у полного названия партии.

При этом, если запись в квадрате с трафаретом сделана в графе партии, которую избиратель не поддержал, считается, что он поддерживает весь список кандидатов в депутаты от партии, которую он обозначил без предоставления поддержки отдельному кандидату.

Если избиратель сделал отметку в квадрате напротив названия партии, а сделал записи в двух и более квадратах с трафаретом, считается, что он поддержал весь список кандидатов от этой партии без предоставления поддержки отдельному кандидату.

Если в квадрате с трафаретом – несуществующий номер, то голос считается отданным в поддержку всего списка обозначенной партии.

Если избиратель в квадрате с трафаретом поставил отметку "+" или другую, а не цифру, и наоборот, то такой голос считается отданным в поддержку всего списка обозначенной партии.

Facebook Министерства юстиции Украины

Facebook Министерства юстиции Украины

Facebook Министерства юстиции Украины

Facebook Министерства юстиции Украины

Facebook Министерства юстиции Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, если вы случайно испортили бюллетень во время голосования, вы сможете обменять его на новый.