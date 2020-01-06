"Какаяразниця" воплощается?" У Порошенко рассказали, чем для Украины обернется скандальный приезд Dr. Alban

Личное вмешательство президента Украины Владимира Зеленского на въезд шведского певца Dr. Alban на украинскую территорию, который выступал в оккупированном Россией Крыме, может иметь негативные последствия для политики непризнания попытки аннексии полуострова со стороны РФ.

Об этом говорится в официальном заявлении партии "Европейская солидарность", председателем которой является пятый президент Украины Петр Порошенко, говорится на сайте партии. OBOZREVATEL приводит текст полностью.

"Неожиданно быстро президент начал воплощать в жизнь свою новогоднее поздравление "какаяразниця", поспособствовав въезду на нашу территорию шведском певцу Dr. Alban, который выступал в оккупированном Россией Крыма.

Очевидно, что президент так и не осознает, насколько его личное вмешательство и выступление Dr. Alban в "95-м квартале" могут иметь негативные последствия для политики непризнания попытки аннексии Крымского полуострова со стороны Российской Федерации.

После позорного увольнения "беркутов" Владимир Зеленский решил показать всему миру, что в его ручном управлении не только система правосудия, но и Служба безопасности Украины.

Шведский певец Dr. Alban и Владимир Зеленский Обозреватель

"Телефонное право" Зеленского в истории с Dr. Alban – это еще и очевидный конфликт интересов. Музыканта впустили в Украину по указанию президента для выступления в шоу-программе компании, от деятельности которой Зеленский получает немалые роялти.

Новой власти следует понять, что надо защищать не интересы "95-го квартала" или своих друзей и спонсоров, а всей Украины. Или "у Зеленского" уже начали волноваться за следующие роялти за 2020-й год от деятельности "95-го квартала"?

Правоохранительные органы Украины должны как можно скорее дать ответ украинскому обществу: кто и на каком основании снял запрет и дал разрешение на въезд в Украину певцу, который своими действиями нарушал территориальную целостность Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев считает, что Владимир Зеленский еще раз доказал: ему безразличен Крым, он готов сдавать украинскую территорию и потакать оккупантам.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.