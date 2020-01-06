Главная Новости
6 января • обновлено в 11:56
МоваЯзык
Блоги Мир

/ Новости политики

"Какаяразниця" воплощается?" У Порошенко рассказали, чем для Украины обернется скандальный приезд Dr. Alban

Читать материал на украинском

Личное вмешательство президента Украины Владимира Зеленского на въезд шведского певца Dr. Alban на украинскую территорию, который выступал в оккупированном Россией Крыме, может иметь негативные последствия для политики непризнания попытки аннексии полуострова со стороны РФ.

Об этом говорится в официальном заявлении партии "Европейская солидарность", председателем которой является пятый президент Украины Петр Порошенко, говорится на сайте партии. OBOZREVATEL приводит текст полностью.

"Неожиданно быстро президент начал воплощать в жизнь свою новогоднее поздравление "какаяразниця", поспособствовав въезду на нашу территорию шведском певцу Dr. Alban, который выступал в оккупированном Россией Крыма.

Очевидно, что президент так и не осознает, насколько его личное вмешательство и выступление Dr. Alban в "95-м квартале" могут иметь негативные последствия для политики непризнания попытки аннексии Крымского полуострова со стороны Российской Федерации.

После позорного увольнения "беркутов" Владимир Зеленский решил показать всему миру, что в его ручном управлении не только система правосудия, но и Служба безопасности Украины.

Шведский певец Dr. Alban и Владимир Зеленский

Шведский певец Dr. Alban и Владимир Зеленский

Обозреватель

"Телефонное право" Зеленского в истории с Dr. Alban – это еще и очевидный конфликт интересов. Музыканта впустили в Украину по указанию президента для выступления в шоу-программе компании, от деятельности которой Зеленский получает немалые роялти.

Новости
"Прецедент Албана": В России намекнули на признания Украиной Крыма частью РФ

Новой власти следует понять, что надо защищать не интересы "95-го квартала" или своих друзей и спонсоров, а всей Украины. Или "у Зеленского" уже начали волноваться за следующие роялти за 2020-й год от деятельности "95-го квартала"?

Правоохранительные органы Украины должны как можно скорее дать ответ украинскому обществу: кто и на каком основании снял запрет и дал разрешение на въезд в Украину певцу, который своими действиями нарушал территориальную целостность Украины".

Как сообщал OBOZREVATEL, депутат партии "Европейская солидарность" Владимир Арьев считает, что Владимир Зеленский еще раз доказал: ему безразличен Крым, он готов сдавать украинскую территорию и потакать оккупантам.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Иванова
Темы
Аннексия Крыма Российско-украинский конфликт
Персоны
Владимир Зеленский Петр Порошенко
Место
Украина
Теги
Новости России Крым Новости Крыма
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
1
2
Смешно
1
Интересно
6
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Букет Красивый
Букет Красивый
Как можно нарушить терытореальную целковость, если Крым Россия?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости политики

Топ-публикации

Топ-блоги