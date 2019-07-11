"Какая-то хр**ь!" Слава Рабинович "набросился" на советника Зеленского

Предложение члена команды президента Украины Никиты Потураева переименовать Россию в Московию – троллинг, который выглядит "жалко и недостойно" на фоне проблем, перед лицом которых оказалась Украина.

"Я не понимаю, почему украинские политические деятели и укробюрократы (можно употреблять такое слово, по аналогии с "евробюрократами"?) заняты какой-то хренью, типа троллинга всяких клинцевичей за поребриком", – заявил в комментарии OBOZREVATEL российский финансист и блогер Слава Рабинович.

"А как насчёт настоящих еврореформ и евроинтеграции, через пять с лишним лет после Революции Достоинства?" – спросил он.

Владимир Зеленский с командой в день выборов президента Украины Golos.ua

"Всё это выглядит жалко и недостойно, и не отвечает чаяниям украинского народа, вынесшего тяготы революционных потрясений и российской военной агрессии", – подчеркнул Рабинович.

Как писал OBOZREVATEL, в эфире YouTube-канала Ukrlife.TV Потураев сказал: "Они же хотят вернуться к истокам? Давайте мы им поможем... Вернем россиянам разнообразие историческое", — отметил он.Также Потураев предложил называть русский язык российским.

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