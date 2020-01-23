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23 января • обновлено в 10:46
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"Какая разница": историк раскритиковал Зеленского за поездку в Израиль

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Нынешняя власть Украины слабо разбирается в вопросах внешней политики, а также политики памяти.

Если бы у президента Украины Владимира Зеленского было бы понимание данных вопросов, он бы отказался от поездки в Израиль. Такое мнение выразил историк Виталий Нахманович газете "День".

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Однако пока украинские власти придерживаются позиции "какая разница".

"Зеленский должен публично напомнить, что предоставлять слово Путину, который сегодня снова поднимает Сталина, пытается уничтожить украинскую независимость и поддерживает всех врагов Израиля на Ближнем Востоке, – это издеваться над жертвами Холокоста, а не чествовать их память", – от метил Нахманович.

Он добавил, что Украина должна быть заинтересована в авангарде антироссийской международной коалиции.

Историк раскритиковал Зеленского за поездку в Израиль

Историк раскритиковал Зеленского за поездку в Израиль

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 23 января посетит с рабочим визитом Израиль, где в это же время будет находиться глава России Владимир Путин, однако встреча двух лидеров не запланирована.

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Автор
Екатерина Луговская
Персоны
Виталий Нахманович Владимир Зеленский
Место
Украина
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Marozov Nicolay
Marozov Nicolay
х0хмосми
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Петров Сергей
Петров Сергей
"Зеленский должен публично напомнить, ..." , да конечно, и от тебя в очередной раз, публично отмахнулись бы, как от назойливой мухи.
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Shymskaja Elvira
Shymskaja Elvira
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