Нынешняя власть Украины слабо разбирается в вопросах внешней политики, а также политики памяти.

Если бы у президента Украины Владимира Зеленского было бы понимание данных вопросов, он бы отказался от поездки в Израиль. Такое мнение выразил историк Виталий Нахманович газете "День".

Однако пока украинские власти придерживаются позиции "какая разница".

"Зеленский должен публично напомнить, что предоставлять слово Путину, который сегодня снова поднимает Сталина, пытается уничтожить украинскую независимость и поддерживает всех врагов Израиля на Ближнем Востоке, – это издеваться над жертвами Холокоста, а не чествовать их память", – от метил Нахманович.

Он добавил, что Украина должна быть заинтересована в авангарде антироссийской международной коалиции.

Историк раскритиковал Зеленского за поездку в Израиль

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский 23 января посетит с рабочим визитом Израиль, где в это же время будет находиться глава России Владимир Путин, однако встреча двух лидеров не запланирована.

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