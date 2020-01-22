"Какая разница" – это не о нас! "Порошенко призвал объединиться против реванша Антимайдана

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко вместе с супругой принял участие в возложении цветов к памятнику первых погибших участников Революции Достоинства.

В мероприятии также приняли участие народные депутаты из фракции "Европейская солидарность " и общественные активисты.

"Ровно шесть лет назад 22 января 2014 г. в 6:00 утра были убиты первые Герои Небесной Сотни. Первым оказался великий украинец армянской национальности Сергей Нигоян, а вторым был Михаил Жизневский – великий белорус с украинским сердцем.

В 2017 году я подписал Указ и предоставил ему украинское гражданство. Сергею Нигояну и Михаилу Жизневскому было присвоено звание Героя Украины. Очень важно, чтобы эти жертвы всегда оставались в памяти народа и мы всегда помнили, ради чего были отданы эти жизни. Их убили преступники", – сказал пятый президент.

Порошенко призвал объединиться против реванша Антимайдана

Порошенко подчеркнул, что назначение адвоката Януковича первым заместителем председателя ГБР является символом реванша Антимайдана.

"Очень демонстративно было, что накануне 22 января руководство Государственного бюро расследований назначило первым заместителем председателя, я не очень помню фамилию – или Бибиков, или Бабиков, или Бобиков, но ключевое – он был адвокатом Януковича. Какой еще более трагический символ можно было выбрать, чтобы продемонстрировать наступление Антимайдана, реванша пророссийских сил, издевательства над подвигом Героев Небесной Сотни?" – подчеркнул Порошенко.

Он напомнил, что по требованию Москвы власти Украины остановили суд над беркутовцами и отдали их России.

"С одной стороны, такое требование Москвы является де-факто явкой с повинной. Они признали свою заинтересованность в защите беркутовцев, а следовательно, ответственность за преступления, которые совершили сотрудники "Беркута", убивая невинных людей на Майдане. Казалось бы, явка с повинной.

Удивляет не это, потому что мы всегда знали о роли Москвы. Удивляет роль украинской власти, которая согласилась без суда помиловать преступников. Президент имеет такое право, но юридически это право наступает тогда, когда преступники осуждены. Приговор должен был быть через считанные недели и для того, чтобы лишить их справедливого приговора украинского суда, их взяли и передали Москве", – добавил лидер "ЕС".

Он также отметил, что к политсиле обратились семьи Героев Небесной Сотни с просьбой противодействовать попыткам власти Зеленского нивелировать расследования дел Майдана.

"Конечно, в этот день мы должны говорить об этом. Вчера к нам обратились семьи Героев Небесной Сотни, чтобы мы приняли все меры, парламентские и не парламентские, для того, чтобы остановить наступление Антимайдана и не дать возможности назначать тех, кто будет преследовать Героев Майдана. Не дать возможность "заговорить" и остановить расследование этих дел", – сказал пятый президент.

Порошенко подчеркнул, что "ЕС" приложит все усилия для защиты ценностей и внешнеполитического курса, провозглашенных во время Революции Достоинства.

"Мы должны действовать решительно, и я обещаю, что "Европейская солидарность" и без этого обращения действовала бы эффективно. На сегодняшний день могу отметить и пообещать, и я призываю другие политические силы объединиться, объединиться оппозиции и продемонстрировать, что мы не допустим реванша", – сказал он.

"Именно это, а не что-то другое объединяет Украину. Нам не все равно. Подчеркиваю: "какая разница" – это не про нас. Мы твердо убеждены, что идеи движения в Европу, членства в НАТО, те идеи, за которые Сергей Нигоян и Михаил Жизневский первыми вышли на Майдан и отдали самое дорогое – свою жизнь, – мы будем делать все, чтобы воплотить эти идеи в жизнь. Мы точно победим! Они отдали свои жизни не зря", – подчеркнул Порошенко.

Как писал OBOZREVATEL, Порошенко поздравил соотечественников с Днем Соборности Украины, который приурочен к Акту Объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики в 1919 году.

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